Ganó un puesto para ser investigadora de la CIC, pero la dejaron en la calle

María Belén Fernández es doctora en Biología egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En 2017 se postuló para ingresar a la carrera de investigador científico de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires y ganó el lugar. Sin embargo, a más de un año de ese momento, aún no fue designada y lo peor es que desde fines de marzo la dejaron sin la beca que recibía momentáneamente hasta que el cargo de planta permanente le llegara.

Fue a partir del 31 de marzo de este año cuando Fernández prácticamente se quedó en la calle, con una bebé de pocos meses.

"Hasta que salga esa designación me habían dado una beca postdoctoral, pero a mitad de 2018 me dijeron que en marzo de 2019 terminaba y que pidiéramos la prórroga", explicó la mujer en diálogo con 0223. El problema fue que tras solicitarla, le respondieron desde el gobierno provincial que "no hay presupuesto para la prórroga".

Entonces, este miércoles 3 de abril, María Belén contó que se quedó sin la beca -que aunque no era un sueldo en blanco, significaba un ingreso importante para ella y su familia- y todavía sin la designación a su cargo de planta permanente del CIC.

Su expediente, junto al de otros 3 investigadores de la ciudad de La Plata, se encuentra trabado en la Dirección Provincial de Presupuesto Público. "Hay orden de arriba que no avance para no generarle más gasto a la Provincia", le dijeron desde esa cartera.

"Las designaciones son largas, pueden demorar un año, eso lo entendemos, pero no puede ser que nos dejen en al calle", señaló Fernández y concluyó: "Lo llamativo es que en 2018 abrieron una nueva convocatoria y ahora nuevamente otra del 1 al 12 de abril, cuando todavía no designaron a los que ganaron la última vez".