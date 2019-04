Ciano pide actuar con urgencia y anuncia una convocatoria del Consejo Económico y Social

Difundidas las cifras del Indec sobre la pobreza luego de los números que refieren al alto índice de desempleo que existe en Mar del Plata y Batán, el candidato a intendente de General Pueyrredon, Ariel Ciano, criticó al actual Ejecutivo y anunció la convocatoria de un Consejo Económico y Social para evaluar la crítica situación de miles de familias en el distrito.

"Cansados de esperar que Arroyo no lo haga, hemos decidido ser nosotros quienes inviten a una mesa de diálogo a todos los sectores productivos, educativos, sociales y a la Iglesia, para pensar juntos alternativas que puedan mejorar la situación de los vecinos" expresó el concejal massista.

Ciano había sido uno de los primeros en solicitarle al jefe comunal que haga el llamado, atento a la situación reinante. "Pasó un año, todo se agravó y aún no lo hizo".

De acuerdo a las intenciones del espacio massista, el encuentro tendría desarrollo en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante en las próximas semanas.

"Somos críticos de esta gestión que se aisló y creyó que podía gobernar solo. Arroyo no pudo y es por eso que más allá de las diferentes responsabilidades, debemos convocar ya a este Consejo, como lo hace la ciudad de Buenos Aires o lo tuvo la Argentina para salir de la crisis del 2001, que aunque no estemos viviendo lo mismo de entonces, no es necesario llegar a eso para hacerlo", entendió Ciano.

En esa línea, el exfuncionario de Pulti afirmó: "La situación de desocupación, los problemas estructurales y las cifras de indigencia son urgencias que no pueden esperar más. Nosotros venimos insistiendo hace más de un año para que el intendente Arroyo, como jefe político de la ciudad, convoque al Consejo Económico y Social, pero por no saber o no querer hacerlo, los vecinos y sobre todo los sectores más vulnerables, están pagando un alto costo".