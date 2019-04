Ritondo sobre el crimen de Tomás Marcos: “El caso es para una reflexión de la justicia”

A los 52 años, Tomás Marcos recibió un disparo en la nuca que le quitó la vida. El homicidio fue protagonizado por dos motochorros que lo sorprendieron para robarle su moto. Lo sucedido en Belgrano y 20 de Septiembre encendió las alarmas no solo en Mar del Plata, también en el resto de la Provincia, particularmente en La Plata, sede de la gobernación bonaerense. Este viernes, el triste suceso mereció un análisis del ministro de Seguridad de Vidal, Cristian Ritondo, quien de visita en la ciudad habló con 0223 de la problemática.

“Detener a los dos acusados no recupera la vida perdida. Este caso es para una reflexión de la justicia. Ustedes lo ven, la cantidad de detenidos que tenemos y lo rápido que salen. Mientras no matan, parece que fuera un delito tan común que permite que rápidamente salgan y que dependamos del fiscal o juez que le toca para garantizar que esa persona que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez delitos, no salga inmediatamente y vuelva a cometerlos” expresó el funcionario en primera instancia.

“El caso merece reflexión también porque lo protagonizan dos chicos muy jóvenes, uno de 15 años. Yo tengo un hijo de la misma edad, no me entra en la cabeza que pueda estar comprometido en un homicidio como es este caso. Más allá de tener resuelto el homicidio, la verdad es que uno no deja de sentir bronca e impotencia” definió Ritondo.

En esa línea, el ministro volvió a poner bajo la lupa la labor de la justicia y las legislaciones existentes en el rubro al deslizar algunas estadísticas: “Cuando uno ve los números de la cantidad de detenidos que tiene a lo largo y ancho de la provincia que vuelven a salir... Cuando uno ve que nosotros tuvimos aproximadamente 98 mil aprehendidos por delitos en la provincia, pero que al servicio penitenciario fueron 22 mil...”.

“En muchos casos son motochorros. Quedan en la comisaría, se les toma testimonio y los libera el fiscal o el juez. Es un trabajo desgastante. Si estuvieran presos la misma cantidad de motos que secuestramos, tendríamos detenidos a muchísima mayor cantidad de motochorros y no pasarían estas cosas” agregó.

“Parece que le prestamos atención, no cuando lo detenemos, está en actitud sospechosa o con un arma, sino cuando se termina cometiendo este tipo de cosas. Para nosotros es tremendo, es un trabajo muy desgastante, por más que uno haga un trabajo de prevención, esa entrada y salida permanente que tienen muhos casos como este dentro de la justicia, te pone mal” insistió.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-4-4-18-42-0-asi-fue-la-huida-de-los-motochorros-que-mataron-a-tomas-marcos

Por último, Ritondo expresó: “No es que uno no haga el trabajo de prevención, siempre hay medidas por tomar y mejorar. Estamos impulsando la ley que está vinculada a la identificación del motociclista. Sé que muchos no están de acuerdo, pero tomaría cualquier medida que prevenga una muerte. Una vida vale más que mil chalecos o mil personas que se identifican” aseveró.