Caló cuestiona a Macri y pide que en octubre los que lo votaron "no choquen con la misma piedra"

El líder de la Unión Obrera Metalúrgica Antonio Caló expresó su disconformidad con las políticas de estado que lleva adelante el Gobierno Nacional y que ponen en jaque a los trabajadores.

En diálogo con 0223, el titular del sindicato tomó distancia de Cambiemos, a diferencia de 2015, e indicó que espera que "los compañeros no vayan a chocar con la misma piedra". En este sentido, el líder sindical anunció que "los metalúrgicos votaron un cambio y se equivocaron. Esperemos que con el voto reflejen la situación que estamos atravesando y que elijan un gobierno que nos represente a todos nosotros". Si bien no se inclinó por ningún precandidato, confirmó que mañana van a tomar la decisión. "No creo que vuelvan a votar a Mauricio Macri, la están pasando mal".

En esta sintonía, Caló mostró su preocupación por "la grave situación que atraviesa el país". "Si los metalúrgicos están mal, es porque el país está mal", agregó. Además, precisó que en el sector afrontan problemas de despidos, suspensiones y falta de aportes para la obra social ya que "cuando los trabajadores van a pedir atención, no hay plata para comprar los remedios". "Es triste, pero es la realidad", resumió.

Para finalizar, Caló se refirió a la situación de crisis que afrontan las firmas Eskabe y Zanella en Mar del Plata y reconoció que harán "todo lo posible" para colaborar. "Estamos a disposición, pero si el consumo no levanta, milagros no se pueden hacer. Tenemos esperanza de que esto cambie el año que viene", concluyó.