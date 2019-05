Persistirá hasta el lunes la toma en el Consejo Académico de la Facultad de Psicología

Estudiantes resolvieron sostener hasta el lunes la toma que tiene lugar desde principios de esta semana en el Consejo Académico de la Facultad de Psicología, en señal de repudio al régimen de enseñanzas que impulsan las autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp).

Desde el Centro de Estudiantes de la carrera le confirmaron a 0223 la extensión de la medida de fuerza a lo largo de todo el fin de semana, después de que se consensuara la determinación en una asamblea que se desarrolló durante la tarde del viernes en la institución.

"Vamos a mantener la medida de fuerza durante estos días hasta tener un compromiso firmado el lunes y evaluar los pasos a seguir, ya que tampoco tenemos garantías de que eso suceda", explicó al respecto Florencia Menna, integrante de la organización estudiantil.

El compromiso que buscan obtener los estudiantes de parte de los responsables de la facultad está ligado con la reapertura de la discusión del régimen de enseñanzas, que es la reglamentación que regula las modalidades de cursada y de exámenes.

Más temprano, los estudiantes habían mantenido otro encuentro con Ana Hermosilla, la decana de la unidad académica, quien había tildado de "autoritaria" la medida de fuerza, para tratar de acercar posturas y poner un cese al escenario de conflicto.

Tras ese cónclave, desde la Facultad ratificaron "la disposición de los/as consejeros/as de retomar el dialogo que fuera interrumpido por las/los estudiantes, con la decisión de tomar el espacio de Consejo Académico, siempre y cuando el mismo sea encuadrado en una sesión extraordinaria de nuestro órgano máximo de gobierno, en la cual se aborde este único tema".

"Creemos oportuno nuevamente remarcar que ya fueron 4 las sesiones ampliadas en las que durante más de 15 horas se debatieron los argumentos de docentes, graduados/as y estudiantes, se llegaron a puntos de entendimiento y acuerdo, quedando la disidencia reducida a unos pocos, insistieron.

En el mismo comunicado, se aclaró que las autoridades que conducen la facultad decidieron "no dar lugar al pedido de realizar un plebiscito vinculante, por entender que esta es una figura no está prevista por el Estatuto Universitario, el que sí nos otorga una serie de herramientas para resolver de manera democráticas aquellas situaciones que no lleguen a un total consenso".

Con este marco, el lunes se avizora como un día clave de definiciones para definir si el funcionamiento de la Facultad de Psicología retorna a su normalidad. Para esa fecha, ya se cumplirá una semana de la toma impulsada por los alumnos.