Sigue la toma del Consejo Académico de la Facultad de Psicología: "Esto es autoritarismo"

La decana de la Facultad de Psicología, Ana Hermosilla, tildó como "autoritaria" la toma del Consejo Académico que tiene lugar desde este lunes después de que fuera impulsada por un grupo de estudiantes como señal de repudio al régimen de enseñanza que impulsan las autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP).

La máxima responsable que tiene la unidad académica señaló que la organización estudiantil que impulsa la toma tiene una "estrategia engañosa de desinformar" ya que aseguró que el debate por la reglamentación que regula las modalidades de cursada y de exámenes forma parte de un "proceso que se fue dando a lo largo de los meses". "Empezamos en marzo. Se otorgaron cuatro sesiones y más de 15 horas de discusión exclusivamente por esto", garantizó.

Hermosilla dijo que docentes y graduados ya habían empezado con un abordaje de la temática "desde el año pasado" y recordó que el régimen actual tiene una vigencia de 30 años. "Ya habíamos anticipado que en la sesión no íbamos a incluir esta cuestión del régimen de enseñanza, a pesar de que el despacho está firmado por todos los consejeros por mayoría y minoría de docentes y los graduados", aclaró, en declaraciones a 0223.

"Esto se sabia antes de empezar a discutir y no podemos compartir una medida así porque se consensuaron cuestiones hasta donde se pudo. La manera que tiene la democracia de zanjar diferencias es el voto y la representación y ellos tienen la mayoría absoluta", señaló la autoridad universitaria.

La decana dijo que, con el sostén de la toma que ya cumple 3 días, "se está impidiendo el tratamiento de cualquier tema" y lamentó que la gestión de la facultad, ubicada en Funes al 3200, esté "parada" durante este lapso. "No podemos designar profesores, aprobar programas ni todo el orden que estaba previsto", ejemplificó.

Hermosilla consideró que la toma que se promueve desde el Centro de Estudiantes de la carrera de Psicología tiene un carácter "autoritario" porque "se impide votar". "Los docentes ya transitamos nuestra carrera académica en la facultad y consideramos que tenemos cierta autoridad para opinar del régimen y ver ciertas cuestiones que no se pudieron resolver con anterioridad", afirmó.

Este jueves, está previsto un encuentro con docentes y graduados para plantear el estado de situación y consensuar acciones a tomara para lograr un cese de la medida."Nosotros dimos todos los espacios que había que dar", garantizó.

La decana, a su vez, mostró una amplia distancia con las críticas que esgrime el grupo de alumnos al régimen de enseñanza y desmintió que provoque la "expulsión" de quienes cursen la carrera. "Es absolutamente todo lo contrario. Hasta acá, la raglamentación establecía que el alumno no tenía vencimiento de las cursadas, o sea, que podía acumular 16 finales hasta rendir su primer exámen. Y eso sí provocó en muchos casos abandonos de carrera porque no se puede seguir avanzando. No hay una lógica pedagógica", consideró.

Al iniciar la toma, los estudiantes aseguraron que continuarán con la medida de fuerza hasta que no se garantice "la reapertura de los espacios de discusión, así como también el tratamiento del régimen en sesiones ampliadas específicas que no interrumpan el funcionamiento del cogobierno y un plebiscito vinculante".