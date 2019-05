Consejeros de la Facultad de Psicología afirman que el reclamo de los estudiantes es “contradictorio”

Continúa el conflicto en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así lo habían anticipado los mismos estudiantes que iniciaron la protesta en la previa del último fin de semana, cuando anticiparon que este lunes persistiría la toma que realizan sobre el Consejo Académico.

Efectivamente, este 13 de mayo, los integrantes del organismo denunciaron haberse presentado en la sede y verse imposibilitados de sesionar. Tras encontrase nuevamente con los dirigentes estudiantiles que mantienen tomada las instalaciones, emitieron un duro comunicado respecto a las exigencias elevadas.

“El despacho firmado por consejeros/as docentes y graduados/as no presenta irregularidades de tipo normativo, a pesar del clima enrarecido en que se realizó, clima no atribuible a los/as consejeros/as docentes y graduados/as. El despacho sugiere aprobar el Régimen elaborado a partir del trabajo conjunto de docentes y graduados/as incluyendo los consensos alcanzados con los/as estudiantes en las comisiones ampliadas. Garantizamos que los acuerdos logrados (eliminación del turno castigo, promociones con vencimiento de Programa, etc.) serán respetados” expresaron desde el consejo en uno de los párrafos del texto publicado en la página de Facebook oficial de la facultad.

En esa línea, sus integrantes consideraron “que la exigencia de un piso para la reapertura del diálogo, sumada al impedimento del funcionamiento normal del Consejo Académico resultan contradictorios con los principios básicos del debate democrático y el proceso de discusión que se impulsa”.

“Hemos planteado insistentemente nuestra voluntad de no tratar el Régimen en sesión ordinaria, por lo que no podemos comprender que se siga impidiendo el funcionamiento del máximo órgano de co-gobierno de la facultad. Destacamos una vez más que se está imposibilitando la designación de docentes, la sustanciación de concursos, la aprobación de Programas, PEPPs multinivel, aprobación de licencias, rectificación de actas, ampliación de dedicaciones, etc.” concluyeron.

La nota de los estudiantes