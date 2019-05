Empresarios de la pesca piden cambiar la ley de accidentes de trabajo: “Se cometen muchos abusos”

Entre la extensa lista de inconvenientes que afronta la industria pesquera según el análisis de Rivera, figura el de los salarios de los trabajadores.

“Es otro problema que todavía no se ha definido con los gremios marítimos y es algo que nos preocupa porque tenemos reclamos por importes bastante considerables y entendemos que el sector no está en condiciones de afrontarlo” adelantó al respecto.

“Hay una situación de incertidumbre en ese tema que esperemos se pueda cerrar este mismo mes de mayo para tener un panorama más claro rumbo al futuro” expresó el empresario en formato de anhelo.

En relación a la contienda electoral que se avecina y cómo podría afectar eso en las futuras discusiones salariales, Rivera expresó: “A todo el mundo le preocupa la incertidumbre política. Pero como hay una inestabilidad económica financiera, por ejemplo con la inflación, la gente no sabe si el salario de hoy le servirá para mañana, entonces es una situación generalizada. Nuestros acuerdos salariales ya firmados tienen una cláusula de revisión en noviembre. O sea que no sabemos si los acuerdos se van a terminar cumpliendo con los mismos valores en el transcurso del año. Evidentemente la situación de incertidumbre no beneficia a las diferentes organizaciones”, concluyó.