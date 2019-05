El primer juicio oral contra Cristina Kirchner quedó en un cuarto intermedio

El primer juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz durante sus dos mandatos pasó a cuarto intermedio hasta el próximo lunes, de acuerdo a lo dispuesto por los jueces del tribunal oral federal 2.

A las 12.13 se dio inicio al debate a la ex mandataria, quien permaneció sentada en la tercera fila, en la sala Amia de los Tribunales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro Fernández de Kirchner donde arribó a las 11.37.

A media mañana habían sido trasladados desde sus lugares de detención los cuatro procesados detenidos: el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obra Pública José López; el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y el empresario Lázaro Báez.

Los detenidos fueron ingresados directamente a la Alcaldía, en medio de un fuerte operativo de seguridad con chaleco antibalas y casco, protegidos por efectivos con escudos del Servicio Penitenciario Federal. López fue trasladado luego de intentar sin éxito que el Tribunal Oral Federal 2 lo autorizase a seguir el inicio del juicio por videoconferencia desde la cárcel.

Desde temprano, se concentraron en el hall central del edificio referentes políticos kirchneristas que buscan ingresar a la sala de audiencias para presenciar el debate, entre ellos, Oscar Parrilli, Carlos Tomada, Diana Conti, Rodolfo Tailhade y Martín Sabbatella, entre otros. También arribó el ex secretario de Seguridad del kirchnerismo Sergio Berni.

Parrilli comenzó a coordinar el operativo para acreditar a quienes buscan seguir la primera jornada del juicio oral, para lo cual el Tribunal Oral Federal 2 asignó 60 lugares que se deberán ir rotando si la cantidad de asistentes es mayor.

Además, hay espacio para unos 60 periodistas. Cristina Kirchner llegó 11.37 e ingresó a la sala de audiencias junto al abogado que la representa en esta causa, Carlos Beraldi.

Para la primera jornada del juicio oral, donde está procesada por asociación ilícita, se prevé el inicio de la lectura del requerimiento de elevación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Este primer juicio que se le seguirá, junto a otros doce acusados, se relaciona con la adjudicación de 51 obras públicas a empresas vinculadas al detenido Báez durante el kirchnerismo, en Santa Cruz.

Estas adjudicaciones habrían sido irregulares y la mayor parte de las obras quedaron inconclusas pese a que se pagaron en su totalidad, entre otras acusaciones.