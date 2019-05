El "Pedro Suárez" ya conoce el fixture de la segunda fase

El pasado fin de semana se definieron los clasificados a cada una de las zonas, y ahora la Liga Marplatense de Fútbol dio a conocer oficialmente cómo será el fixture para la segunda fase del Torneo "Pedro Suárez" que se pondrá en marcha el 1° de junio tanto en la Zona Campeonato como en la Reválida. Al haber dos equipos más en la primera, los que vayan en busca de la clasificación por la parte de abajo tendrán dos jornadas libre en el transcurrir de la etapa.

Primera fecha

Zona Campeonato

Once Unidos vs. Al Ver Verás

Kimberley vs. Deportivo Norte

River vs. Los Patos

Alvarado vs. Cadetes

Independiente vs. San Lorenzo

Talleres vs. San Isidro

Nación vs. San José

Libre: Círculo Deportivo

Zona Reválida

Racing vs. Atlético Mar del Plata

Quilmes vs. Huracán

Argentinos del Sud vs. Banfield

Camet/Chapadmalal vs. Boca

Unión vs. Peñarol

General Mitre vs. General Urquiza

Libre: Libertad

Fixtures completo

Zona Campeonato

Zona Reválida