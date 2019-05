Renuncia de Theresa May: "El Brexit complica a todos los partidos"

La renuncia de la primer ministra del Reino Unido, Theresa May, fue la noticia más importante de la agenda internacional. May estuvo 1045 días a cargo del país con el objetivo puesto en la negociación con la Unión Europea para materializar la salida del bloque europeo impulsado por su antecesor, David Cameron.

En ese contexto, 0223 Radio conversó con la politóloga y periodista Ayelén Oliva, quien consideró desde Londres que "en un sistema parlamentario, dar un paso al costado del liderazgo de tu partido es entregar el gobierno". La especialista remarcó que "el detonante fue la propuesta de ir a un segundo referéndum y mantener una unión aduanera temporal con la Unión Europea hasta que se concrete el Brexit". "Ahora se viene una disputa feroz dentro del partido conservador para ver quien ocupa va a suceder a May", agregó.

Oliva explicó que "la renuncia se produjo un día después de las elecciones europeas y en una semana convulsionada para la política británica" y señaló que "hace un tiempo se vive una anomalía política con tires y afloje, acuerdos que se rompen y negociaciones".

Uno de los posibles reemplazantes es Boris Jhonson, ex alcalde de Londres y ministro de Relaciones Exteriores en el primer tramo de la gestión May que renunció al gobierno por diferencias con la primer ministra en la negociación con el bloque europeo. En ese sentido, Ayelén Oliva sostuvo que "Jhonson tiene un estilo histriónico y nacionalista que puede atraer a los votantes que se inclinan por el partido Brexit de los ultra nacionalistas de Nigel Farage"." Es un un paso mas a la derecha de lo que se está actualmente", añadió.

En relación al rol del Partido Laborista, Oliva manifestó que "el laborismo está pidiendo elecciones generales porque consideran que no es una crisis solo de May sino del gobierno de los conservadores" y aclaró que "la situación del Brexit es complicada para todos los partidos porque tenemos electores dentro de cada partido que están a favor y en contra". "May hizo campaña en contra pero tuvo que ser la responsable de negociar la salida y Jeremy Corbyn es critico con el bloque, encontramos fracturas". "El paso al costado no fortalece al laborismo", aseveró.

Por último, Ayelén Oliva contó la sensación de los británicos y dijo que "es de hartazgo y cansancio total de tres años de este debate porque es difícil saber cual es la salida a este conflicto". "La alternativa podría ser la convocatoria a elecciones para reconfigurar el tablero político. Está todo trabado, dificilmente se encuentre una salida en el corto plazo", finalizó.