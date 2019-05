Docentes municipales: “Arroyo violó la intangibilidad salarial”

La disputa entre el intendente Carlos Arroyo y los docentes municipales lleva ya varios meses y promete extender mucho más. El lunes, en la recorrida por un establecimiento educativo de Mar del Plata, el jefe comunal exhibió las obras realizadas y señaló que eran posibles porque el municipio ya no gastaba todo su presupuesto en salarios.

Este martes, un abogado que representa a 150 docentes que le iniciaron una demanda al municipio por el decreto que eliminó la bonificación docente, advirtió que más allá de las resoluciones que hizo públicas el municipio en relación a la intromisión de poderes del Concejo Deliberante sobre el Ejecutivo las demandas siguen avanzando en el fuero Contencioso Administrativo y aún no fueron resueltas.

“El intendente se está ufanando de generar ahorro para hacer inversiones. Pero lo hace a costa de rebajar los salarios en casi un 50%. Dice que es abogado y trata de idiotas a los que opinan, pero si es abogado debiera saber que violó la intangibilidad salarial”, señaló en diálogo con 0223 el abogado Javier Viadas, que atiende con su estudio a cerca de 150 docentes municipales. A su vez, hay otro grupo (alrededor de 500) que están impulsando demandas similares, con el asesoramiento de los abogados del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).

El letrado explicó que las resoluciones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia bonaerense atacan la ordenanza que sancionó el Concejo Deliberante, a través de la cual se buscó darle un marco normativo a la bonificación que percibieron los docentes desde fines de los ’80 hasta el decreto del jefe comunal.

Sin embargo, advirtió que la discusión de fondo es otra: “Arroyo le redujo un 50% el salario a los docentes y eso no está permitido”. Además, se sumó a una de las frases que pronuncia el jefe comunal y el secretario de Educación Luis Distéfano, que retieran que los docentes municipales no existen como tal, porque están regulados por el sistema educativo provincial. “Entonces, ¿por qué no aplicó los aumentos que dispuso la gobernadora Vidal?”, se preguntó el abogado.

Viadas señaló que días atrás la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires falló a favor de jubilados del Banco Provincia en una demanda que iniciaron cuando la legislatura provincial impulsó la modificación de la ley de jubilaciones. “Nuestro caso indefectiblemente va a terminar de la misma manera”, señaló.