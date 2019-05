Escuela 33: docentes y alumnos aseguran que no les confirmaron las obras

La imagen de alumnos de la Escuela 33 ubicada en Gianelli y Benito Lynch cursando con frazadas recorrió medios nacionales y en las últimas horas llegó una respuesta: se invertirá un millón de pesos para la puesta en valor del edificio.

Sin embargo, docentes y estudiantes del establecimiento fueron este viernes a la puerta del Consejo Escolar para obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades. “Las autoridades dan respuestas a través de los medios pero la escuela no ha sido informada de ninguna obra”, señaló Roberto Rodríguez, docente del establecimiento.

El docente de Geografía dijo que la situación de la falta de ventanas es “impostergable” porque con la llegada del frío se hace “imposible dar clases”.

A su vez, señaló que no todas las aulas del establecimiento tienen calefactor. “Algunos no funcionan, son muy viejos y están en pésimas condiciones”, precisó Rodríguez, aunque insistió en que sin ventanas no hay calefactores que resuelvan la situación.

Según pudo saber 0223, la semana próxima una empresa comenzará con las tareas de puesta en valor en la escuela. En primer término realizarán las reparaciones en dos aulas que son las más deterioradas y luego continuarán por el resto del establecimiento.

“La puerta de los salones no cierran y eso también hace que el frío corra por toda la escuela. El portón de ingreso está podrido. Los cupos de comedores no alcanzan y nos toca elegir qué chicos comen y cuáles no. Pero todos estos temas son situaciones generales, no solo de nuestra escuela”, concluyó Rodríguez.