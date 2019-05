Lanzan el sistema “Alerta Ciudadana” en Miramar

Se presentó en Miramar el nuevo sistema de seguridad “Alerta ciudadana”, que había desembarcado la semana pasada en Mar Chiquita y que ya tiene operatividad en otros distritos de la provincia de Buenos Aires.

El programa funciona por WhatsApp y permitirá a los vecinos comunicarse más rápido con el Centro de Monitoreo Municipal, en la búsqueda de que en minutos pueda llegar el móvil policial al lugar del hecho de inseguridad o accidente.

La incorporación de los vecinos al sistema se va a efectuar de forma progresiva, siempre y cuando asistan a las charlas en los distintos barrios en dónde se explicará el uso

El sistema tiene el objetivo de incorporar al ciudadano como parte fundamental de la seguridad preventiva habilitando nuevos mecanismos de comunicación veloces y prácticos.

La exposición se efectuó en el teatro Municipal Abel Santa Cruz de la ciudad de Miramar, y estuvo a cargo de la Secretaria General y de Gobierno María Eugenia Bove, del Subsecretario de Seguridad, Antonio Centurión y del Director de Relaciones con la Comunidad y ONG, Natanael López.

Según explicó López “el sistema Alerta Ciudadana está pensado para simplificar y centralizar, siendo un sistema de mensajería instantánea, rápido y eficaz que tiene funcionalidad a través de datos (internet), el funcionamiento del sistema se basa en WhatsApp, siendo que un operador por turno gestionará la cuenta desde una PC conectada por web al Smartphone”.

El Centro de Monitoreo Municipal tiene un promedio de seis operadores por turno, las 24 horas del día, para revisar cámaras fijas, domos y detectoras de patente

El funcionamiento de la aplicación consiste en que al visualizar o sospechar de algún delito, el integrante del sistema “Alerta Ciudadana”, enviará una alerta que puede ser en forma de mensaje, audio o foto, se informará la ubicación y lo sucedido de forma concreta. Esa alerta llegará al Centro de Monitoreo Municipal, el cuál automáticamente enviará el móvil del Comando de Patrullas que pertenezca a la zona correspondiente.

Al cerrar su alocución, López dejó en claro que “este sistema no es para realizar llamadas y en caso que se llame al sistema no serán atendidas. Como tampoco se utilizará el sistema para reclamos municipales y que las personas que no hayan realizado la capacitación o no tengan un familiar referente, no podrán participar del sistema”.