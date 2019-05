Yoel Juárez, el delantero de Aldosivi que entrena con Messi

El juvenil marplatense Yoel Juárez se dio el lujo que sueña cualquier chico: compartir una cancha con el astro Lionel Messi. El delantero de Aldosivi integra el seleccionado argentino Sub 17, y trabaja en Ezeiza como "sparring" del conjunto mayor que se prepara para la Copa América de Brasil.

"Siempre le agradezco a Dios la oportunidades que me da y hoy me dio la oportunidad de conocer al “mejor del mundo”. Sos crack, sos de otro planeta. Mil gracias todavía no lo puedo cree", escribió emocionado el marplatense del "Tiburón" en sus redes sociales.

Juárez viajará con la Selección a San Petesburgo (Rusia) para participar del Torneo Valentín Granatkin, entre el 3 y 14 de junio y bajo las órdenes del entrenador Diego Placente.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-3-16-3-2-0-las-lagrimas-de-yoel-juarez-en-su-debut-en-aldosivi

Yoel debutó en la primera división de Aldosivi pocos días antes de cumplir 17 años. Fue el 15 de marzo pasado, al ingresar 23 minutos en lugar de Alan Ruiz, cuando su equipo goleó a Colón de Santa Fe por 3 a 0 en el Minella. Con atrevimiento para enfrentar y pasar a los defensores, se presentó como una carta muy interesante a futuro.

Cuatro días después, reemplazó en los 30 minutos finales a Pisano en la caída 1-0 con Gimnasia de Mendoza, cuando los marplatenses fueron eliminados de la Copa Argentina. Y el 31 de marzo, en la derrota 1-0 ante Atlético Tucumán como visitante, fueron sus últimos minutos: jugó 30 minutos más por Ezequiel Videla, y vio la roja por doble amonestación en tiempo de descuento.