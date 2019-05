Advierten que casi la mitad de los productos de Precios Esenciales no está en las góndolas

La Defensoría del Pueblo bonaerense detectó que el 49% de los artículos que se enmarcan dentro del programa Precios Esenciales no se encontraron en las góndolas de los supermercados, después de realizar un relevamiento en Mar del Plata y otros puntos del territorio provincial.

El informe se elaboró en base al monitoreo de 42 establecimientos, en 30 ciudades, con el objetivo de controlar el cumplimiento del programa tanto en lo relativo al precio, al stock, la reposición permanente de los artículos de la lista y a la identificación y visibilidad de las mercaderías, según indicaron desde el organismo que tiene como titular a Guido Lorenzino.

En este marco, la Defensoría analizó en cada supermercado si los 64 productos que forman parte de este acuerdo estaban en las góndolas. "En total, se relevaron 2.688 artículos y se observó que el 49% no están presentes y, de los que aparecen, se registró poco stock", aseguraron, y agregaron: "En cuanto a la identificación, 1.801 artículos no estaban correctamente señalizados como Precios Esenciales, es decir que el 67% no tenía la señalética diseñada por el Gobierno y que los empresarios se comprometieron a garantizar".

Respecto a la visibilidad, que se refiere al ancho de góndola destinado y a la altura en la que fue colocado el producto, que debe estar a la vista de cualquier consumidor, el organismo también advirtió que "alrededor del 42% de estos artículos no estaban claramente visibles". Además, se indicó que solamente tres hipermercados difundieron el número que la Secretaría de Comercio dispuso para que los consumidores puedan denunciar irregularidades en el cumplimiento del programa.

“Deben tomarse todas las medidas para que Precios Esenciales se cumpla en su totalidad, tal como fue presentado. Si no hay controles para que se garanticen los productos a los valores anunciados, estamos ante una maniobra marketinera más que frente a un plan para beneficiar a los consumidores, donde el gobierno parece defender más a los grandes empresarios que a la gente”, declaró el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.