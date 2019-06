Advierten que hay 10 cuadrículas sin patrulleros porque "están rotos"

Desde el Foro de Seguridad Municipal mostraron su preocupación por el estado en el que se encuentran los patrulleros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, indicaron que actualmente hay diez móviles que no pueden recorrer las calles de Mar del Plata porque directamente no funcionan.

En diálogo con 0223 Radio, el titular del organismo, Juan Manuel López dejó en evidencia el estado en el que se encuentran los patrulleros del distrito. "Los móviles del comando no tienen batería, tienen rotos los amortiguadores", ejemplificó. Por este motivo, el representante indicó que le enviarán una carta documento dirigida al intendente Carlos Arroyo. "Hay una ordenanza del 2017 en la que ellos se hacían cargo de los arreglos de los móviles y de repente la recortaron", manifestó.

A raíz de esta situación, desde el Foro de Seguridad se ven obligados a solicitarle los repuestos correspondientes al Ministerio de Seguridad de la Nación. "Ahora tenemos que pedir una nota a La Plata, pero tardan un montón", indicó, al mismo tiempo que aseguró que en estos momentos "hay diez cuadrículas con bajas en Mar del Plata".

Asimismo, en referencia a los "importantes recortes en la Secretaría de Seguridad" que acusó Tobías Schleider, el ex director del Centro de Análisis Estratégico del Delito del Municipio durante el gobierno de Gustavo Pulti, López subrayó que "desde el primer momento venimos diciendo que los recortes existen". "El Centro de Monitoreo no está como corresponde, faltan operadores. No tienen los recursos suficientes y hay recortes", resaltó.

En este contexto, el titular del Foro de Seguridad Municipal apuntó contra el jefe comunal. "Después lo vemos a Arroyo sacándose fotos en un operativo, cuando él sabe que faltan móviles y el estado en el que están". Por otra parte, indicó que en muchos barrios de Mar del Plata los patrulleros no pueden circular por el estado de las calles. "Eso también es prevención. Es terrible lo que está pasando", reflexionó.

Pese a los incesantes reclamos, López afirmó que desde la Municipalidad de General Pueyrredon no obtuvieron respuestas de ningún tipo y que solo les dicen que no los reconocen como un foro. En los próximos días viajarán a La Plata en busca de repuestos de baterías y cubiertas, como también para "tener el reconocimiento que queremos por parte del Ministerio, no como la Municipalidad", concluyó.

Para finalizar, López explicó que de cara a las elecciones de octubre "no hay ningún precandidato a intendente comprometido con la seguridad". "Los concejales no se involucran, no tienen un plan. Nosotros sabemos de las necesidades del marplatense. La gente pide auxilio por la seguridad", concluyó.