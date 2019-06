Arroyo será precandidato a intendente: "Quiero un segundo mandato"

A pocas horas de conocerse el cierre de alianzas, el intendente Carlos Arroyo aseguró que será precandidato a intendente por el partido de General Pueyrredon en las próximas elecciones de octubre. De todas maneras, no confirmó en qué espacio se presentará.

En una entrevista que le concedió a Telefé Mar del Plata, el intendente Arroyo confirmó que será nuevamente candidato intendente de Mar del Plata y Batán. "Prometí volver y acá estoy. Creo que vamos a completar el segundo mandato porque necesito terminar de ejecutar algunas cosas que no pude en la primera gestión", aclaró el jefe comunal.

Asimismo, Arroyo aseguró que durante los primeros dos años se la pasó pagando deudas que había acumulado la gestión anterior de Gustavo Pulti. "Encontramos las arcas municipales más secas que un pozo de agua en el Desierto de Sahara. Creo que la ciudad todavía no conoce lo que hemos hecho. Faltan un montón de cosas por hacer, como la desocupación, el estado de las calles y las escuelas", sostuvo.

"Necesitamos tres o cuatro presupuestos municipales para arreglar todas las calles", agregó y anunció que ya está trabajando junto al secretario de Salud de la comuna, Gustavo Blanco, para construir el Hospital René Favaloro de Mar del Plata. Además, indicó que también es necesario un camino de circunvalación, un centro de convención de nivel internacional y una nueva pista para el aeropuerto Astor Piazzolla con el cual pretende transportar cargamentos agrícolas y pesqueros desde y hasta Estados Unidos y Europa.

Sin precisar si Agrupación Atlántica lo hará dentro de Cambiemos, ni en qué espacio competirá, Arroyo se refirió a aquellos funcionarios que coquetean con la fuerza de Cambiemos en Mar del Plata, como Guillermo Montenegro, Maximiliano Abad o Vilma Baragiola, quienes en más de una oportunidad se mostraron muy cercarnos a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal. De todas maneras, el jefe comunal aseguró que cuenta con el respaldo del presidente de la Nación, Mauricio Macri. "Me llevó muy bien, es mi aliado. También tengo buena relación con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich".

En tal sentido, pese a mostrar marcadas diferencias en determinadas oportunidades, Arroyo destacó la labor de Vidal, de quien espera que vuelva a ser reelecta. "Va a ser la próxima gobernadora, no tengo dudas. Más allá de la menor proximidad que pueda tener con la gobernadora, Vidal es la que más ha hecho por Mar del Plata en toda la historia, más allá de que no siempre piense igual. Para esta gobernadora, Mar del Plata no es una ciudad más, es una de las más importantes", señaló.

En este contexto, de cara a las próximas elecciones de octubre, Arroyo indicó que el trabajo es el mejor camino para solucionar todos los conflictos que aquejan a los vecinos de Mar del Plata y Batán. "No prometo el cielo ni cosas imposibles. Para ganar está carrera hay que trabajar, menos paros y menos huelgas", precisó. Asimismo, el intendente acusó que es víctima de diferentes jugadas, ya que le ponen "muchos palos en la rueda".

Para finalizar, Arroyo recalcó que es necesario ser "disciplinados, respetuosos y trabajar todo el día". "Hay que tener transparencia, administrar los dineros ajenos mejor que los propios. Sé que algunos la están pasando mal. Tengo ganas de hacer más y lo vamos a lograr. Estoy orgulloso de ser intendente de la mejor ciudad de la Argentina", concluyó.

Macri - Pichetto: "Es una clase de política"

Por otra parte, el intendente de General Pueyrredon se refirió a la fórmula presidencial de Cambiemos que integran Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, la cual fue confirmada durante la tarde del martes. "Es un jaque mate", inició. "Macri tiene la ficha ganadora. El presidente ha dado una clase de alta política. Es una apertura a la democracia, no hay opositores que piensen distintos. Hay que buscar el camino más conveniente para la democracia del pueblo entre todos los espacios. La decisión es absolutamente acertada, me parece genial", subrayó Arroyo.