Ante el frío, instan a que escuelas sin calefacción suspendan las clases o reduzcan el horario

Ante las problemas de calefacción que se arrastran desde hace meses y las secuelas del temporal que agudizaron las falencias edilicias, desde la seccional local del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) instaron a que los directivos suspendan las clases o avancen con reducciones horarias en la actividad de sus escuelas con la llegada de los fríos más fuertes.

"Muchas de las escuelas de nuestro distrito no cuentan con las condiciones necesarias para aprender y enseñar con las bajas temperaturas. No es saludable para nadie permanecer en el edificio si no está calefaccionado", justificaron desde el gremio, respecto de su postura.

La organización que conduce Gustavo Santos Ibañez recordó que los directores de cada escuela están facultados a tomar una decisión de estas características, con la respectiva notificación a su superior, en base a lo estipulado en el Reglamento General de Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires.

"Como queda claro en el artículo 195 del Reglamento, se hace imperioso que el Consejo Escolar y la Jefatura Distrital determinen un criterio general, que exigiremos como Suteba: que ante bajas temperaturas y/o falta de calefacción, las clases deben suspenderse", enfatizaron, en un comunicado.

Al respecto, Susana Aranguren, la Secretaria adjunta del gremio, cuestionó que "en muchas escuelas las bajas temperaturas se hacen sentir porque no están hechas las obras de gas que se reclaman desde enero" así como en otros casos se registró el retiro del medidor de gas, a poco de llegar la época invernal.

"Este miércoles la sensación térmica fue de menos de tres grados y en las escuelas de la periferia se siente peor aún. Y siguen sin ninguna solución los problemas de gas así como las problemáticas por filtraciones", aseguró la dirigente, ante la consulta de 0223.

Si bien la gremialista reconoció que para las obras de algunos establecimientos ya hay contratistas asignados por parte del Consejo Escolar, recordó que los trabajos "no llevan menos de 30 días". "A esto se le suma el tema de las revisaciones o pruebas que después tiene que hacer Camuzzi para volver a colocar el medidor y habilitar el sistema de calefacción", agregó.

"Las obras seguramente se van a extender durante las vacaciones de invierno pero volvemos al mismo problema del año pasado y del año anterior: los chicos van a tener calefacción en agosto o septiembre recién", lamentó.

Al enumerar algunas de las instituciones con los principales inconvenientes, la dirigente mencionó la Primaria Nº33, la Secundaria Nº62, la escuela Mariano Moreno, la Piloto y la Secundaria Nº12 del barrio Autódromo, fuertemente castigado por el temporal de la semana pasada. "Está muy preocupada la comunidad en ese lugar", afirmó.

Por último, Aranguren se refirió a la situación que atraviesan establecimientos de El Boquerón, que sí tienen gas en las aulas pero no en las cocinas. "No pueden hacer un té ni una merienda caliente y queremos que haya un servicio alimentario como corresponde", exigió.