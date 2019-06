Bonificación docente: el municipio confirmó descuento en dos partes

El gobierno municipal confirmó que descontará las bonificaciones de los docentes luego de la declaración de estado de alerta y movilización anunciada por el Sindicato de Trabajadores Municipales.

En ese sentido, el intendente Carlos Arroyo dijo que el conflicto con los docentes municipales "esté técnicamente resuelto" y planteó que el descuento se hará en dos tramos para que se acople con el aguinaldo y "el golpe sea menor". Arroyo planteó que "se equivocaron, no me hicieron caso pero el Procurador me dio la razón".

A su vez, confirmó que se reunió con el titular del gremio de municipales y le aseguró que "tengo que cumplir la legislación". "Lamento que los abogados del sindicato se hayan equivocado pero el solo transcurso del tiempo no garantiza derechos".

Por otro lado, el secretario de Gobierno Alejandro Vicente, sostuvo que "el municipio actuó conforme a derecho" y manifestó que "el sindicato se extralimitó por alimentar presentaciones judiciales individuales hasta que la Suprema Corte de la Provincia se expida". "La declaración del estado de alerta y movilización no tiene razón de ser", disparó.

Finalmente, Vicente señaló que "el sindicato está generando falsas expectativas porque la justicia dijo que la ordenanza que restableció las bonificaciones atenta contra el funcionamiento del municipio". "Esto porque el sindicato no dijo las cosas como son, acá no hay ajuste ni recorte, los docentes van a cobrar en función de las horas trabajadas", culminó.