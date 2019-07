Fileteros ocupan el Ministerio de Trabajo en reclamo del pago de subsidios

Más de 2 mil trabajadores del puerto de Mar del Plata esperan desde marzo el pago de un subsidio prometido por el gobierno nacional -una ayuda económica de 3 mil pesos durante tres meses- pero, ante la falta de certezas, los operarios perdieron la paciencia y este viernes se movilizaron a la delegación del Ministerio de Trabajo bonaerense.

La movilización y ocupación de las instalaciones de Luro y España ocurre a pocos días de que el Soip exigiera por vías formales a las autoridades de la cartera laboral que precise una fecha de cobro de los Repro. En el lugar hay, además de fileteros, trabajadores envasadores, peones, camaristas y de conserveras, entre otros sectores.

“Nos habían prometido que nos iban a pagar un subsidio y la fecha límite es el 15 de julio, pero hasta ahora no tenemos ninguna certeza”, explicó David Villalba, delegado del Soip, quien advirtió que la espera del cobro del Repro se intensifica en el contexto de “gran crisis” que atraviesa la actividad. “Realmente necesitamos este paliativo para la gente”, remarcó.

En ese sentido, el dirigente gremial cuestionó la falta de respuestas por parte del Ministerio de Trabajo. “Solamente nos dicen que Nación tiene trabado el dinero que se tendrían que girarnos”, indicó. Y definió: "No queremos Repro, queremos trabajo, pero no hay trabajo; no queremos que nos sigan bicicleteando".