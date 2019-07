Ataque de una jauría: conformarán una comisión de seguimiento para garantizar el cumplimiento de la ordenanza

La Comisión de Derecho Animal del Centro de Estudio y Gestión Ciudadana (CEG) y entidades proteccionistas se reunieron en el Honorable Concejo Deliberante junto al Concejal Mario Rodríguez, para elaborar su posición respecto a los últimos hechos ocasionados por mordeduras de perros.

Durante el encuentro, todos los miembros coincidieron en manifestar que no debe ponerse el foco en los perros, sino en los propietarios irresponsables y en el Departamento de Zoonosis, la autoridad de aplicación de la Ordenanza 22.031, que no estaría llevando adelante el control debido para que se cumplan los principales propósitos para los que fue sancionada.

Durante el encuentro, Mercedes Parreira, abogada y coordinadora del CEG Ciudadana expresó, "Si se hubiesen efectuado los procedimientos e inspecciones con la rigurosidad que corresponde, se impusieran sanciones ejemplares al incumplidor, y si la autoridad de aplicación no fuera la primera que incumple, es muy probable que se hubiesen evitado estos hechos", dijo.

"Es importante explicarle al vecino que no hay que entrar en pánico, ni temer a los perros. El lamentable hecho que sufrió y aún sufre Guadalupe Ferrari se podría haber evitado. Lo mismo con el resto de los casos”, explicó la letrada al tiempo que agregó que es “fundamental” destacar que el gran número de este tipo de hechos, no los aportan los perros callejeros o comunitarios. “La mayoría se originan a partir de propietarios irresponsables, no controlados por la autoridad municipal que tiene la potestad y el deber de hacerlo, aplicando la Ordenanza 22.031" aseveró.

Por último, Parreira consideró que en la Ordenanza de Tenencia Responsable de Mascotas, se enumeran una serie de obligaciones simples para el propietario que no deben dejarse pasar.

Entre ellas no dejar a los animales sueltos en la vía pública. Y, en caso que el perro perteneciera a una de las razas incluidas en dicha norma como Perros con Extrema Fuerza Mandíbular, cumplir con determinadas condiciones extras.

Otra de las obligaciones de los propietarios responsables es llevar al perro no sólo con la correa, sino además con bozal canasta, ingresarlos al registro ya creado, a través del microchip, llevar siempre la documentación, contratar un seguro, etc. Pero además es necesario que la autoridad de aplicación sea la que concientice desde el ejemplo.

La Comisión de Seguimiento quedó conformada por el Concejal Mario Rodríguez por el Bloque de la UCR, Graciela Ríos, presidenta de la ONG APAAA(Asociación Pro Ayuda al Animal Abandonado), Patricia Méndez, presidenta de la ONG Reino Animal y Caballos, Marcela Córdoba, Marcela Morange, Diana Trigo, secretaria del Foro de Seguridad Municipal, María Constanza Galeano del Refugio El gran pirincho, Mariela Diaz, Marcela Bartolomei, Silvia Caputo, Cristina Alfaro, Leidi Dominguez, Mónica Torralba, Ailín Durruty, entre otros.