Los fileteros aguardan una "solución inmediata" de la Provincia y no descartan insistir con nuevas medidas

La "toma" en el Ministerio de Trabajo cesó pero lo que se mantiene latente es la preocupación de los fileteros por la necesidad del cobro de subsidios que prometió hace meses el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Después del reclamo que se intensificó y que se extendió hasta la noche del viernes en sede ministerial de Luro y España, Cristina Ledesma, la Secretaria General del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (Soip), dijo que fue contactada con autoridades aunque todavía sin recibir una fecha "concreta" del pago que se exige.

"Me dijeron que están trabajando intensamente en buscar soluciones y que algún tipo de respuesta vamos a tener en forma inmediata. Quizás puedan entregar alguna tarjeta alimentaria para los que están más complicados", comentó a 0223 la titular de la organización que representa a los empleados del sector.

Ledesma aclaro que este lunes no se renovará la medida de fuerza y anticipó que habrá otro encuentro para evaluar el estado de situación y definir los pasos a seguir. En este sentido, no descartó que pueda haber nuevas protestas, en caso de haber más dilaciones en los plazos. "Insistimos en que tienen que apurar el pago de los Repro que todavía no tienen fecha", sostuvo.

"De cualquier manera sabemos que vamos a tener alguna respuesta inmediata pero el tema es que no sabemos cómo será ni cómo se va a implementar. Estamos esperando que este lunes haya algo concreto", enfatizó la dirigente.

El auxilio económico que se reclama se enmarca en el Programa de Recuperación Productiva (Repro), que implica un monto de asistencia de 3 mil pesos por el término de tres meses para 2600 fileteros.