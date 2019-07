El ajuste llegó a los postres y alfajores: Balcarce presentó un procedimiento preventivo de crisis

La tradicional firma de alfajores y postres Balcarce presentó el pasado miércoles un procedimiento preventivo de crisis, lo que pone en peligro el futuro de 100 trabajadores que se desempeñan en la fábrica y en los locales comerciales. El próximo miércoles a las 9:30 habrá una nueva audiencia para definir el conflicto.

En diálogo con 0223, Darío Zunda, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, explicó que la firma presentó el miércoles al mediodía los papeles correspondientes en la sede del Ministerio de Trabajo para solicitar un procedimiento preventivo de crisis. En este contexto, el conflicto pasó a un cuarto intermedio y se espera que recién se resuelva la semana que viene.

"Habían pedido la audiencia para hacer la presentación. Se hicieron un par de planteos por la situación de los trabajadores. Vamos a evaluar la situación en lo que queda de la semana, siempre dejando en claro que no vamos a acompañar la causa si no se respetan las fuentes de trabajo", expresó. En concreto, según precisó Zunda, los puestos de trabajo de aproximadamente 100 empleados corren riesgo. Alrededor de 40 pertenecen al Sindicato de Empleados de Comercio, mientras que la cifra restante está representada por el Sindicato de Pasteleros.

En este contexto, Zunda rescató que "la industria alfajorera está en crisis" y desde el año pasado sufre la "caída de venta y mala producción". "Esperamos llegar a un acuerdo, no vamos a firmar nada que no contemple las fuentes de trabajo del personal. De no tener la garantía, no vamos a acompañar si plantean el despido de la gente", manifestó.

Por otra parte, José García, secretario gremial de Pasteleros, informó que el planteo de la empresa es llevar a cabo una reducción de, en principio, seis días, aunque desde el sindicato solicitan que sean cuatro "para que sigan manteniendo a los trabajadores y que ellos puedan seguir laburando". "Si la gente está de acuerdo, vamos a arreglar. Estamos en plena lucha para que no se reduzcan más jornadas de trabajo", apuntó.

Por último, García señaló "esta situación viene desde mayo". "La empresa le paga a los trabajadores a cuentagotas y recién les abonaron el mes de junio. Les deben un bono y tampoco les pagaron los aumentos que consiguieron en las últimas paritarias", concluyó.