"Una generación que no tiene respeto": entraron a la escuela, la destrozaron y lo mostraron en redes sociales

Vecinos de Estación Chapadmalal denunciaron hechos vandálicos en las escuelas primaria nº60 y secundaria nº43 del barrio y aclararon que "no es la primera vez que suceden". El último de los episodios ocurrió durante la noche del viernes, cuando al menos dos chicos ingresaron al establecimiento y rompieron todo a su paso.

Vidrios, puertas, bancos y mesas fueron destrozados por los adolescentes que, lejos de esconderse, dejaron la huella más que visible: se grabaron y subieron los videos a redes sociales.

Indignados por lo ocurrido, los vecinos rastrearon las cuentas de los sospechosos y encontraron (para su sorpresa) los videos de cómo destrozaban la escuela. Entre risas y celebrando su accionar, los chicos difundieron sus propios delitos.

"Es una vergüenza, no es la primera vez que rompen la escuela. Nadie hace nada y somos los vecinos los que tenemos que estar vigilando las casas, las escuelas y el club", contó a 0223 una de las integrantes del grupo. "Esta vez rompieron toda la escuela, no sabemos si se llevaron algo pero la destrozaron", se lamentó.

Además, indicó que lograron reconocer a dos de los chicos que intervinieron en el hecho: "Les dicen Papu y El Moneda", detalló y adelantó que los vecinos ya hicieron la denuncia.

Por su parte, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, difundió en las últimas horas los videos a través de su cuenta de la red social X. "Estos menores que se ríen del daño que están causando en una escuela son producto de una generación que no tiene respeto por las cosas, ni por la gente, ni por las instituciones, ni por el trabajo, ni por la educación", dijo.

En ese sentido, agregó que "les enseñaron que está bien, que pueden hacer lo que quieran porque son mártires. Son un resultado más de la década ganada. Qué estado presente ni qué estado presente! Son de cuarta".

"Cuando yo era chico tenía el guardapolvo sin arrugas, pulcro y firme de almidón. Todos los valores perdidos además de la caradurez y la impunidad como para subirlo a sus redes sociales", concluyó el Jefe Comunal.