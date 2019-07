Arroyo analiza eximir de impuestos a comerciantes que se vieron perjudicados por el acampe

El Intendente Carlos Arroyo analizará la posibilidad de eximir de algunos impuestos a los comerciantes que acusaron graves perjuicios en su actividad como consecuencia del acampe de organizaciones que persistió durante casi una semana en las puertas del Palacio Comunal.

El planteo surgió este martes por la tarde, después de un encuentro que encabezó este martes por la tarde el jefe comunal con los propietarios de distintos locales que se están ubicados en inmediaciones de la Municipalidad.

"Se podría llegar a eximir de la tasa de seguridad de higiene y el derecho de uso de la vía pública a aquellos comerciantes que realmente demuestren una afectación por el acampe. Es algo que se va a evaluar y vamos trabajar en ese sentido", confirmó a 0223 Alejandro Vicente, el Secretario de Gobierno, a la salida de la reunión.

El funcionario explicó que Arroyo convocó a la reunión para poder "escuchar" a los comerciantes y vecinos de la zona, que han mostrado un fuerte malestar por las reiteradas protestas que tienen lugar en el Palacio Comunal a lo largo del último tiempo.

"Ellos plantearon al intendente la necesidad de que sean escuchados por las autoridades judiciales y policiales porque ven cercenadas sus garantías y sufren una merma en su actividad que pone en riesgo las fuentes de trabajo", comentó Vicente.

El Secretario de Gobierno, a su vez, dijo que los comerciantes pidieron estar presentes en las reuniones judiciales de mediación que protagonizan los representantes de los cooperativistas con el Gobierno. "Se consideran víctimas de los hechos por lo que sostienen que no pueden estar ajenos al proceso", justificó.

"Hay que ponerle una solución a estos problemas"

Marcos, uno de los comerciantes presentes en el encuentro, destacó la actitud del Intendente y reconoció que "muy pocas veces ocurre que se busca escuchar a los ciudadanos que están trabajando y que se levantan temprano todos los días para salir adelante",

"Al Intendente le planteamos la necesidad de ponerle una solución a todo esto frente a la ausencia de la Justicia, que no da la cara y sólo escucha a los manifestantes", indicó, en declaraciones a este medio.

Como una de las alternativas, el comerciante vio factible la posibilidad de que se destine "mayor presencia policial" para la zona con el objeto de "debilitar las protestas de estos grupos".

Por su parte, Walter, propietario de una cafetería que está sobre Luro al 3000, manifestó su "hartazgo" por los sucesivos cortes y manifestantes frente a la Municipalidad. "No puede haber tanta inoperancia en la Justicia. Se tienen que cumplir las leyes", reclamó.

"Uno no puede llegar a fin de mes, debe impuestos y no es que no vea que el intendente no hace las cosas que tiene que hacer, sino que lo que pasa que no tiene apoyo", reconoció a este medio.

Tras el encuentro, el comerciante celebró como "fructífero" el contacto cara a cara con Arroyo y respaldó la posibilidad de obtener algún beneficio impositivo por la problemática. "Sería algo lógico. Acá no hay que bajar los brazos y seguir adelante", concluyó.