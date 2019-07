Falcione y Romiglio, eliminados del cuadro de singles

Antonella Falcione y Leandro Romiglio, los únicos representantes marplatenses del squash en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, cayeron este jueves en sus respectivos cruces de singles en el Car Videna y se despidieron de dicha prueba en la competencia.

No fue un gran día para Falcione. Si bien arrancó la jornada con un gran triunfo que la ilusionaba, la deportista marplatense cayó en tres sets ante la canadiense Hollie Naughton por 11-5, 11-2 y 11-6 para despedirse en los cuartos de final del certamen.

En diálogo con 0223, la joven de 28 años aseguró: “Sabía a quién me enfrentaba, era un partido muy duro contra una jugadora que está jugando el circuito mundial en el ranking 35. De todas maneras, tenía la esperanza de dar vuelta una situación adversa, esta vez no se dio”.

En este contexto, la deportista marplatense reconoció todo el potencial de su contrincante y valoró su capacidad para anularla dentro de la cancha. “Me pasaba con todas sus pelotas y no podía tomar la té, cuando lo lograba hacer ella me volvía a cambiar el juego, me desacomodaba”, expresó.

Asimismo, en el dobles mixto, la prueba a la que apostaba de lleno por una medalla, Falcione también quedó eliminada junto con su compañero Gonzalo Miranda tras perder 2-0 ante México por un contundente 11-2 y 11-3. “Esa derrota nos tiró abajo, pusimos muchas expectativas a la medalla del dobles, nos enfrentamos a jugadores que nunca nos habían ganado, pero siempre en sigles y no en dobles. Es cuestión de seguir entrenando en equipo y acostumbrarnos”, afirmó.

Por otra parte, Leandro Romiglio, medallista de bronce en Toronto 2015, perdió 3-0 en su debut ante el estadounidense Todd Harrity por parciales de 11-4, 11-7 y 11-3 y quedó fuera de la competencia. “Fue un partido muy duro. La última vez que había jugado me había ganado 3-2, ahora vengo fuera de la competencia a este nivel. Él está entre los mejores 60 y yo venía más dedicado al entrenamiento del dobles”, detalló y agregó: “Pretendía un poquito más, intenté hacer un partido más parejo, sabía que él era el candidato por los resultados que tiene. Esto sigue, no hay que pincharse”, concluyó.

Así, Falcione solo sigue en carrera en la prueba por equipos, mientras que el último campeón sudamericano buscará meterse en las semifinales del dobles masculino con su compañero Roberto Pezzota, a partir de las 12:30 del viernes.