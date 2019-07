Arroyo: “Muchos candidatos se maquillan con revoque todas las mañanas”

Luego de algunos días de declaraciones moderadas, el intendente Carlos Arroyo volvió a subir el tono de sus palabras y ratificó que en las próximas elecciones conseguirá un triunfo que le permitirá gobernar Mar del Plata por otros cuatro años.

En ese sentido, el jefe comunal lanzó duras críticas contra sus adversarios en los comicios. “Muchos candidatos se maquillan con revoque todas las mañanas. Tengo que decirlo claro. Con el cemento se pone duro y eso produce un caradura”, lanzó el jefe comunal.

Consultado sobre las últimas encuestas conocidas en Mar del Plata que lo muestran lejos de pelear por la reelección, Arroyo dijo que “nunca” creyó en las encuestas. “Voy a ganar. Dios es mi copiloto. Cuando el barco se pone difícil lo pongo en piloto automático y llego a buen puerto. No hay fuerza más poderosa que la de Dios”, sostuvo.

Arroyo también lanzó una crítica dirigida a Guillermo Montenegro aunque evitó nombrarlo. “El votante de Mar del Plata es muy inteligente. No va a admitir que desde La Plata le impongan un candidato. No se va a dejar llevar por la publicidad”, concluyó el jefe comunal.

El intendente también se refirió al acto que protagonizarán Mauricio Macri y María Eugenia Vidal este viernes en Mar del Plata y tal cual lo había dicho el jueves ratificó que no tiene previsto mantener un encuentro con los mandatarios. “Yo me presento por fuera de Cambiemos en las próximas elecciones, así que no tengo nada que hacer en el acto de campaña”, cerró.