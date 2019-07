Acción sólo para la Zona Campeonato

Cancha de Once Unidos

15hs. Once Unidos vs, Cadetes (Marcelo Sanz)

Cancha de River

15hs. River Plate vs. Círculo Deportivo (Franco Campagnoli)

Cancha de Libertad

15hs. Los Patos vs. San Lorenzo (José Luis Orellana)

Cancha de Al Ver Verás

13.30 Al Ver Verás vs. San José (César Miranda)

Cancha de Deportivo Norte

15hs. Deportivo Norte vs. San Isidro (Ariel Mustafá)

Cancha de Alvarado

13hs. Alvarado vs. Nación (Roque Narváez)

Cancha de Independiente

15hs, Independiente vs Talleres (Rojas, Monteagudo y Loza)

Libre: Kimberley