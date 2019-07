¿Qué haría Rodrigo de la Serna con el botín de La Casa de Papel?

La toma de deuda del gobierno de Mauricio Macri es un asunto que no ha pasado desapercibido en la Argentina y son muchas las personas que tienen muy presente esa problemática. La política elegida por Cambiemos ha merecido las críticas de referentes de diversos rubros, no solo el económico, también del artístico.

Tal es el caso del actor Rodrigo de la Serna, gran protagonista de la tercera temporada de La Casa de Papel, que en ocasión de un video publicitario de la producción europea se despachó con una respuesta vinculada a la deuda externa contraída por Cambiemos en los últimos años.

El argentino fue consultado sobre el destino que daría al botín obtenido durante el robo al Banco Nacional de España. "¿Para pagar deudas?" le preguntaron y expresó: "Sí, pero las deudas que mi país contrajo. En tres años contrajeron una deuda impagable", respondió.

Enseguida, De la Serna, que ya había hecho mención en uno de los capítulos de la serie a las consecuencias devastadoras que dejó la conquista española en Sudamérica, aseguró que "repartir más equitativamente la torta no estaría mal".

Años atrás, el actor también se había mostrado muy crítico con el gobierno de Macri y expresó su preocupación por "la grieta" que divide al país. "No comparto sus políticas para nada. No adhiero en absolutamente nada. Me parece muy triste, muy doloroso lo que está pasando", sentenció en aquella ocasión al opinar sobre el actual jefe de Estado.