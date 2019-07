Sentencia "express": terminaron los alegatos y condenaron a perpetua a femicida

Desde que lo hallaron ensangrentado, con un arma blanca en la mano al lado del cuerpo de Cristina Fuentes nunca existieron dudas acerca de la responsabilidad de Juan Torancio como autor del femicidio. Esa certeza fue la misma que tuvo el Tribunal Oral en lo Criminal 3 que, tras los alegatos de las partes, decidió condenar pocos minutos más tarde al sujeto de 25 años a la pena de prisión perpetua.

La decisión se tomó tras el cierre de la segunda audiencia en el que se desestimó la presencia de otros testigos y se incorporaron por lectura las pericias realizadas durante la instrucción penal preparatoria a cargo de la fiscal Andrea Gómez.

Tal como había planteado en la apertura del debate, la representante del Ministerio Publico Fiscal acusó a Torancio como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo, por la existencia de una relación, ensañamiento, alevosía y mediando violencia de género. Eduardo Carnicero, abogado de la familia de la víctima, adhirió a ese planteo, mientras que la defensora oficial Gabriela Zapata solamente planteó la inconstitucionalidad del monto de la pena .

Torancio y la idea de "mía o de nadie"

Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert comenzaron la segunda audiencia minutos antes de las once de la mañana y confirmaron que las partes iban a desistir de los testigos restantes -peritos oficiales y de parte de la defensa- e incorporar las pericias realizadas por lectura.

La fiscal Gómez realizó su alegato en el que mantuvo los lineamientos de la apertura y pidió la pena de reclusión perpetua para Torancio. "Entiendo que el imputado actuó con ensañamiento y alevosía porque conocía la rutina de Fuentes y su pareja y estuvo merodeando en la zona a la espera del ataque", indicó.

"Premeditó su accionar, esperó que Rufino Palma se fuera de la casa para hacer el brutal y violento abordaje sobre Fuentes que fue advertido por los vecinos del lugar que dieron aviso a la policía", agregó.

Gómez recordó que en la pericia psiquiátrica el imputado dijo "no recordar lo que había pasado" y que había ido a buscar a Fuentes porque ella no quería volver con él porque era muy celoso. "Torancio sabía lo que hacía, eso nunca estuvo en duda y en su lógica de 'mía o de nadie' dirigió su ataque directamente a la mujer", alegó.

"Creo que el plus de violencia estuvo plenamente acreditado a partir del informe médico que detalló el tenor de las 70 heridas que Fuentes recibió por parte del atacante", e indicó que el ataque fue sorpresivo porque la mujer abrió la puerta con su hija en brazos cuando fue abordada por Torancio.

Gómez planteó como agravante la presencia de la niña durante el ataque. "Arruinó la vida de la nena que recuerda como a su madre 'le salía sangre' y de los otros hijos de Fuentes que perdieron a su mamá.

El pedido fue acompañado por el representante del particular damnificado e hizo foco en la relación de pareja que mantenían víctima e imputado. "Convivieron siete u ocho meses, eso fue acreditado", dijo el abogado Eduardo Carnicero que también adhirió a los pedidos de agravantes de alevosía y ensañamiento planteados por la fiscal.

Tras ese cierre, el presidente del Tribunal anunció que pasarían a un breve cuarto intermedio y -a diferencia de lo habitual- anunciaron que darían a conocer la sentencia el mismo día.

Torancio, que nuevamente pidió salir de la sala durante los alegatos, regresó y ante la sugerencia del presidente del Tribunal pidió perdón a toda la familia de Fuentes y que estaba "arrepentido de todo". Su declaración no generó mayor reacción entre los familiares de Fuentes, aunque Agustina, la hija mayor de Cristina, dijo que lo perdonaba cuando salió caminando de la sala del sexto piso.

Apenas quince minutos después de la clausura del debate, Torancio escuchó que el Tribunal iba a adelantar el veredicto alcanzado por unanimidad y escuchó la imposición de la pena de prisión perpetua como autor penalmente responsable del delito de homicidio triple mente calificado. El jueves 11 de Julio el Tribunal dará a conocer los fundamentos del fallo.