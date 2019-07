Docentes municipales, otra vez contra Mourelle: denuncian discriminación en el pago de sus haberes

En el marco del extenso conflicto que mantienen los docentes del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y el Gobierno de la Municipalidad de General Pueyrredon, desde el gremio de los trabajadores de la educación denunciaron demoras en el pago de los sueldos por lo que apuntaron otra vez contra el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle.

A través de un comunicado, desde el STM advirtieron que el pasado viernes 5 de julio se cumplió el plazo legal para que se abonen los haberes correspondientes al mes de junio. Sin embargo, si bien la mayoría de los docentes municipales cobraron sus respectivos sueldos, resaltaron que un grupo de trabajadores aún no cobraron sus haberes.

"En el caso de los compañeros docentes municipales que se desempeñan como tal en el llamado Programa Educativo Barrial (Educación no formal) y muchos docentes del sistema formal, que no cuentan con el sistema Bapro, aún no han cobrado sus haberes", explicaron. En este contexto, ahora deberán aguardar mínimo hasta el próximo miércoles 10 de julio para cobrar sus salarios, dado que el lunes 8 es día no laborable y el martes 9 se celebra el Día de la Independencia Nacional.

Para finalizar, desde el sindicato que lidera Antonio Gilardi responsabilizaron al secretario de Hacienda por esta situación y afirmaron que "Hernán Mourelle no dio la orden para hacer los depósitos correspondientes y no se sabe con certeza cuándo lo hará".

Desde hace semanas que se encuentran en conflicto con el Gobierno Municipal en reclamo a descuentos que sufrieron los trabajadores del sector por la quita de bonificaciones que se concretó a través de un decreto del intendente Carlos Arroyo.