Raverta: "Vamos a seguir sumando voluntades del partido radical y Acción Marplatense"

Si Fernanda Raverta sonríe naturalmente en cada aparición, ni bien subió al escenario montado en el microestadio "Domingo Robles" del Club Atlético Peñarol su rostro era el de siempre, pero con la emoción y la felicidad marcada de haber sido la candidata a intendente de General Pueyrredón más votada en las Paso 2019.

Debajo, cientos de vecinos, militantes, dirigentes, estallaron cuando pasadas las 23.20 la dirigente ingresó por el portón de calle Santiago del Estero rodeada de colaboradores y personal de seguridad, en modo rockstar, y accedió hasta el fondo del gimnasio por una pasadizo humano que la depositó en el escenario. Luego de la presentación eufórica del locutor Pablo Salgado, la candidata de Frente de Todos expresó: "hoy, en Mar del Plata y Batán demostramos que la esperanza está en marcha, que queremos y podemos vivir mejor”.

La dirigente mantuvo la cordura y con un tono suave se dirigió a los presentes que, desde las 18, aguardaron los resultados del escrutinio y su llegada. Fue allí desde el escenario, y luego en diálogo con la prensa, que llamó a sumar a "voluntades del partido radical, de Acción Marplatense. Unir voluntades aún en las diferencias, que existen. Pero nos conmovió lo mismo que a nosotros en la campaña: la necesidad y la demanda de los vecinos para que nos unamos, y podamos ponerle fin a este modelo económico y comenzar un tiempo nuevo".

Y amplió: "Tenemos que salir a buscar a hombres y mujeres de los espacios políticos, que tuvieron un resultado con menos capacidad electoral que el nuestro. Los convoco a que se sumen porque estoy segura que coincidimos en la perspectiva de futuro y de ciudad que queremos. Comienza una nueva etapa a partir de hoy, y nos permite abrir los brazos para sumar voluntades", agregó.

Por tal motivo hizo hincapié en mejorar hacia las elecciones generales: "Cumplimos las expectativas y tenemos que seguir trabajando porque tenemos que llegar al 27 de octubre con una capacidad electoral más amplia".

Sobre cómo vivió esta jornada especial, la candidata de 42 años contó: "Muy feliz, arranqué el día llevando a mi hija por primera vez a votar, fue un día muy emocionante y que celebro como siempre que tengo la oportunidad de votar. Y desde que tenemos las cifras oficiales, feliz de ser la candidata más votada. Contenta de haber ganado la elección".

Consultada sobre los resultados a nivel nacional y provincial, Raverta no se sorprendió: "Nosotros veníamos escuchando mucho descontento en relación a la fuerza de Juntos por el Cambio. Suponíamos que el resultado iba a permitir llegar a esta conclusión. Que la gran mayoría de argentinos y los bonaerenses en particular están disconformes con lo que están viviendo", expresó.

Fernanda podría convertirse en la primera mujer intendenta de General Pueyrredón, lo cual sería histórico. Sobre su género, analizó: "ser mujer tiene sus costos, pero también su fortaleza. Siempre me paro encima de las fortalezas. No me gusta sostenerme en lugares diciendo lo que nos falta. Ser mujer me permitió hacer campaña de esta manera, recorriendo todos los barrios de la ciudad, las ONG, colegios profesionales, cámaras de comercio, cada institución".

Por último, cerró comentando que siente "una enorme emoción y responsabilidad" por esta elección. "Tengo que asumir eso que me han transmitido con el voto. El voto es una voz que se expresa. Siempre dije que no quería que me voten en contra de alguien, sino a favor de nuestras propuestas, ideas y formas. Tenemos una forma de hacer política que tiene que ver con el servicio a los demás. Eso queríamos que suceda y sucedió", finalizó.