Pulti: “De cara al 27 de octubre se producirá un reacomodamiento de las fuerzas”

Concluida las elecciones Paso, Gustavo Pulti terminó la contienda conforme. Así lo manifestó durante la noche de este domingo y así lo reiteró al día siguiente, en diálogo con el programa Mar del Plata PM de 0223 radio.

“La verdad es que hicimos una elección buena, que nos deja contentos y con mucha expectativa. Nosotros venimos atravesando momentos más difíciles con anterioridad, la elección del 2017 no fue buena. Y esta elección deja una escenario de competencia franja entre las tres fuerzas mayoritarias sin que ninguna haya pasado el 28% de los votos. Es un escenario abierto e interesantísimo. Nadie tiene ganada la elección en octubre y nadie la tiene perdida” reafirmó, en sintonía con lo expuesto horas antes.

En su análisis, el ex intendente avizora buenas posibilidades para Acción Marplatense en octubre y así lo explicó: “Creo que después de la determinación que ha tomado el pueblo argentino, y en la provincia de Buenos Aires, está claro que es cuestión de tiempo para que Alberto Fernández sea el presidente y que Axel Kicillof sea gobernador. Sin embargo, no es una cuestión de tiempo quién va a ser el intendente de General Pueyrredon. Hay mucho por hacer, por conversar con los vecinos, por analizar, para ver quién será el próximo gobierno y formular proyectos de cara al futuro que queremos a Mar del Plata”, analizó.

Consultado por el apoyo que le manifestó una parte del electorado en General Pueyrredon, Pulti lo justificó con diversas visiones: “Responde a la coherencia, a la continuidad, a la vocación, a las obras que hicimos en nuestro gobierno, a la determinación de recorrer un camino con fuerza. Acción Marplatense tiene que ver con la historia e identidad cívica de Mar del Plata. Me parece que la gente está buscando un gobierno para Mar del Plata, lo sigue haciendo, ayer se dio un paso, y creo que nos tiene en cuenta. Valora posiblemente muchas cosas de nuestro espacio como valora también lo de otros espacios. Creo que de cara al 27 de octubre se va a producir un reacomodamiento de las fuerzas”, aseguró.

Alianza sin éxito

A continuación, interrogado por el fallido intento de conformar una alianza con la fuerza comandada por Fernanda Raverta, sin nombrar a la candidata más votada, el ex titular del Ejecutivo recordó: “Hay un acuerdo que no se pudo hacer porque claramente no se quiso hacer, si no hubiéramos sacado en las Paso casi un 50%. A partir de ahí empezó otra etapa, el partido de la ciudad pudo atravesar con la frente bien alta la polarización. Logramos este caudal de votos con la boleta vecinal sola. De hecho, hay mucha gente que se confundió y puso la boleta chica nuestra con la boleta sábana. Entonces se anuló el voto local, eso pasó en un promedio de varios votos por mesa, casi 2 puntos más se pueden atribuir a eso”, entendió.

Para Pulti, “la polarización ahora tenderá a distender y eso va a ser que se vuelva la mirada sobre Mar del Plata y que se vuelva la mirada sobre cómo vamos a gestionar la ciudad”.

Según el líder de AM, “sería raro que Mar del Plata elija un gobierno municipal de Cambiemos en un contexto nacional liderado por Alberto y en la provincia por Axel. Sería extraño, iría a contrapelo de la historia. Por otro lado me parece que el radicalismo es una fuerza querida y respetada en la ciudad y a la que no imagino mirando todo desde afuera. Es probable que haya una reconfiguración del escenario” insistió respecto a lo que pueda suceder el 27 de octubre próximo.

En esa línea, Pulti recordó: “En el 2015, nosotros en octubre sacamos 50 mil votos más que en agosto del 2015. Parecía imposible y sacamos 50 mil votos más. Y en esta oportunidad creo que habrá un cambio positivo. Arrancamos desde un punto valorable, estamos contentos y agradecidos. Nos sentimos reconfortados”, aseguró.

La mirada en el Frente de Todos, a nivel provincial y nacional

Para el tramo final quedó la consulta sobre su cercanía con el kirchnerismo en el pasado. “Nosotros hemos tenido siempre muy buenas relaciones, nos conocemos desde hace años. No estamos en el Frente porque no se aceptó que estuviéramos en el frente por parte de la fuerza local de ellos. No se aceptó, pero no por razones de orden conceptual e ideológico. No aceptaron porque no aceptaron”, zanjó.

Luego, expresó: “Sentimos profundamente que habrá un nuevo contexto en la Argentina, donde todo parece indicar que volveremos a una instancia de defensa del mercado interno, defensa del salario y fortalecimiento. Es un contexto que Mar del Plata tiene que aprovechar desde el vamos y eso quiere decir que hay que tener un equipo preparado, con experiencia de gestión y que sepa hacer desde el primer momento”.

La posibilidad de un acuerdo con la fuerza del Frente de Todos en General Pueyrredon, quedó para Pulti, descartada: “No se puede desconsiderar a las decenas de miles de personas que nos votaron. No se trata de charlas individuales. Por eso la ley tiene cierta sabiduría: establece los plazos para las alianzas, se reúnen los cuerpos orgánicos de los partidos, se llama a asamblea y se deciden los frentes. Una vez que pasa ese plazo, no se pueden hacer acuerdos personales sin dejar de lado a los miles que nos votaron. No estamos para hacer acuerdos de dirigentes. La gente puso su esperanza en que seamos gobiernos y a esos les tenemos que responder moralmente, más allá de las circunstancias”, sentenció.

“Habría que preguntarles a los que no quisieron como no sacaron bien esa cuenta” agregó enseguida sobre la posibilidad de reunir un 50% de los votos. “Qué lástima que nos dimos cuenta después. Qué lástima tener que ver que la gota de agua te golpea la cabeza y que debería haber un paragüas. El no era un no redondo y contundente. Pero eso ya quedó en el pasado”, concluyó.