“Fue una desgracia y mi hijo está pagando”

Tras escuchar a la presidenta del jurado confirmar el veredicto de culpabilidad como autor del homicidio de Nancy Segura, los familiares del imputado se abrazaron, se retiraron de Tribunales tras un breve intercambio de palabras con la hermana de la víctima y por primera vez –a dos años del crimen- decidieron hablar sobre el tema. La madre de Rafael Inglera sostuvo que lo que pasó fue “una desgracia” y reiteró su pedido de poder ver a su pequeña nieta.

En la puerta de Tribunales Edith Belquis Bulacio dijo que se hizo justicia y que su hijo “está pagando”, pero querían dejar en claro que junto a su nuera formaban una pareja tòxica. “Yo los aconsejaba, capaz que cometí el error como madre de no poner un freno, de no hacer una denuncia porque pensé que si lo hacía le cerraba la puerta a ellos y no veía más a mi nieta”, declaró.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-8-15-11-0-0-un-jurado-popular-resolvio-que-rafael-inglera-es-culpable-del-crimen-de-nancy-segura

“Hace dos años que no veo a mi nieta, solamente quiero que esté bien porque tiene varios problemas de salud. Soy su abuela directa y no me la dejan ver, estamos en juicio por eso”, agregó.

En sintonía con los planteos hechos por la defensa, los hermanos de Inglera señalaron que la mujer “era violenta y que todo el tiempo atentaba contra su vida porque tenían una relación tóxica y que ambos consumían mucho".

Consultados acerca de la expectativa por la audicencia de cesura programada para el pròximo 2 de septiembre en los que las partes harán su pedido de pena a la Jueza Mariana Irianni, señalaron que aguardan que se tengan en cuenta los planteos que hará su defensor. En tal sentido el abogado Eduardo Toscano le adelantó a 0223 que plantear una serie de circunstancias atenuantes, incluyendo los informes positivos del Servicio Penitenciario Bonaerense.