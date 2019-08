A 26 meses, otra marcha de las viudas del Repunte: "Sentimos una tremenda desilusión con la Justicia"

"Averiguación de ilícito". Ésa es la carátula que figura desde hace 26 meses en la causa que tiene a su cargo el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, quien debe esclarecer la tragedia del Repunte, el pesquero marplatense en el que perdieron la vida 10 marineros.

Resulta lógica la "tremenda desilusión" que dicen sentir los familiares de las víctimas, que todavía mantienen alguna expectativa de que la carátula del caso se modifique a "estrago doloso" y así la Justicia muestra la convicción de investigar verdaderamente el hecho para determinar quiénes fueron los responsables del hundimiento.

"La causa está totalmente planchada. Por más que nuestras abogadas hagan lo que hagan, el juez Lleral no mueve nada; no sé a quién responde. Estamos tremendamente desilusionadas con la causa penal. Todavía no tenemos a ningún responsable y creemos que solamente quieren dilatar el tema para provocar un desgaste, que también es real", expresa Gabriela Sánchez, una de las principales banderas que tiene la emblemática lucha de la viuda de los tripulantes.

Pasaron 26 meses pero cada 17 se retrotrae a la pesadilla del e 17 de junio de 2017. "Es un día muy complicado para nosotras porque es imposible no acordarte de todo lo que pasó ese día. Y hoy vemos como está todo y la verdad que hay demasiadas cosas raras como para pensar que se están haciendo bien", explica la principal referente de la Multisectorial Ningún Hundimiento Más, en declaraciones a 0223.

Sánchez, inclusive, compara algunos aspectos del hecho con lo que fue la inolvidable tragedia de Cromañón, que dejó un saldo de casi 200 muertes a fines de 2014: "Es similar a esa causa porque la gente se murió por la intoxicación del humo pero que una puerta estuviera cerrada influyó para ese desenlace. Y que haya habido más cantidad de gente en los baños de la que debía haber también tuvo que ver":

"Lo del Repunte es igual: el Consejo Federal Pesquero justificando la inactividad no hundió al barco pero sí permitió que siguiera navegando; el Simape cuando pide mantener el pedido de pesca a Caputo tampoco lo hundió pero permitió que saliera a navegar. Y cuando se hizo un arreglo en un lugar que no correspondía, no lo hundió pero es otro antecedente porque los obreros navales decían que no había manera de soldar el barco. Entonces, cuando sumás todo, se produce lo que pasó", sostiene.

En el marco de la nueva marcha convocada para este sábado en el Puerto marplatense, Gabriela destaca de todos modos el "espacio importantísimo" que lograron construir las viudas en tantos meses de lucha y apuesta con "esperanzas" al surgimiento de nuevos cambios en la actividad pesquera.

"Pudimos generar avances en cuestiones de seguridad para los trabajadores y desnaturalizamos los hundimientos: cuando se hundió el Repunte, nadie cuestionaba nada y ahora eso cambió", asegura, y sentencia: "Tenemos claro que hacemos es en realidad por los trabajadores que siguen en el mar porque lamentablemente para los nuestros ya llegamos tarde; ya los perdimos".