Después de meses de demora, piden "intimar" a la Armada para que presente las pericias sobre el Repunte

Lorena Arias, abogada e hija de uno de los tripulantes que iba a bordo del Repunte que naufragó en aguas patagónicas en junio del 2017, encabezó esta semana una presentación ante el juez Gustavo Lleral para que "intime" a la Armada Argentina y le imponga un plazo de entrega de las pericias que se le realizaron al barco a fines de diciembre del año pasado.

La letrada reconoció que inicialmente "no había un plazo establecido" para que la fuerza adjunte el informe al expediente de la causa por su "complejidad" pero cuestionó que "la espera ya lleve más de cuatro meses". "Hace dos meses como mínimo que ya se debería haber presentado", consideró.

"Esta semana presentamos una solicitud de intimación al juzgado para que pongan un plazo de entrega bajo apercibimiento de ley, así que estaba por salir el oficio intimando a la Armada", le confirmó a 0223 la hija del maquinista naval del pesquero marplatense Horacio Airala.

La abogada explicó que se necesita la pericia para el avance de la causa que investiga el naufragio porque es lo que permitirá "fundar el paso siguiente que tiene que ver con el pedido de imputaciones y el cambio de carátula". A la fecha, al cumplirse este lunes dos años del hundimiento, la pesquisa se sigue enmarcando por la "averiguación de delito".

"Hasta no tener la conclusión de la pericia, y ver si ellos establecen si hace falta algo más para completarla, no podemos solicitar nada más. No hemos tenido acceso al estudio y la única información que tuvimos nos la contó un familiar a bordo pero desconocemos la resolución técnica", indicó Arias.

A mediados de diciembre, había finalizado la pericia sobre el Repunte que estuvo a cargo de la Armada Argentina. Para esta instancia, había mucha expectativa depositada pero para los familiares significó una “decepción” porque, si bien se realizó una filmación sobre la totalidad de la embarcación, no bajaron los buzos porque la fuerza no dispuso de la cámara hiperbárica, por razones que aún no fueron esclarecidas.

La labor estuvo a cargo del buque oceanográfico ARA Austral, perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) pero que está tripulado por personal especializado de la Armada Argentina. Participaron el perito de la fuerza, el capitán Gerardo Bellino, y como perito de parte, el ingeniero Marcelo Fuster.

Si bien consideró que la causa "va lenta" a nivel judicial", la abogada destacó al tiempo que hubo "cambios significativos" a nivel administrativo en estos 730 días de la lucha que se sostiene para esclarecer el origen del hundimiento y dar con sus responsables.

"Se están haciendo inspecciones nuevas a los barcos y también se han fijado permisos de pesca a los que tenían una actividad pronunciada. Por supuesto que necesitamos que estos avances se traduzcan a nivel jurídico, pero a nivel administrativo vemos que las cosas se empezaron a tomar un poco más en serio", reconoció.

Los tripulantes que iban a bordo del navío que naufragó en junio del año pasado a 36 millas náuticas del norte de Rawson son: Horacio Airala (Jefe de Máquinas), Gustavo Sánchez (Capitán), Silvano Coppola (1° oficial de máquina), Claudio Islas (Marinero), Néstor Paganini (Marinero), Jorge Luís Gaddi (Engrasador), Fabián Samite (Engrasador, oriundo de Miramar), Isaac Cabanchik (Engrasador) y José Omar Arias (1° oficial de pesca, de Puerto Madryn).