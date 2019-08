Renovación de la flota pesquera: profundo rechazo al proyecto oficialista

Desde la Multisectorial Ningún Hundimiento Más expresaron su profundo rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que lanzó el presidente de la Nación, Mauricio Macri, el pasado 25 de febrero, el cual le otorga un plazo de 20 años a los empresarios para renovar la flota y que será tratado el próximo martes por los diputados y senadores en una comisión bicameral.

En concreto, desde la organización que conformaron familiares del buque Repunte, el cual se hundió a 36 millas náuticas al norte de Rawson, Chubut, el 17 de junio de 2017 y que terminó con la vida de 12 marineros, se oponen al visto bueno que pueden darle los legisladores nacionales al decreto 145/19. "Si se firma, serán responsables de los próximos hundimientos", advirtieron.

Es que el mencionado DNU que impulsó Macri "viola el principio de igualdad ante la ley porque les concede a los empresarios un plazo de 20 años para renovar los barcos pesqueros", según señalaron desde la organización, pero recién a partir de 2040. "A los taxis les exigen un vehículo cuya antigüedad no sea mayor a 10 años", contextualizaron.

En diálogo con 0223, Gabriela Sánchez, una de las referentes que lleva adelante el reclamo, aseguró que dicho decreto "le pone un freno a la renovación real de la flota pesquera", dado que deja de lado un proyecto que presentó el senador Fernando Pino Solanas para concretar dicha restauración en el corto plazo. "Está hecho para los empresarios. Se desprecia todo, es una locura", afirmó.

"No bastaron los 97 pescadores muertos desde el año 2000 al 2019. Tantas víctimas no importaron, tampoco los 44 barcos hundidos en dicho lapso. No han entendido ni el Poder Ejecutivo, ni los Diputados y Senadores de la Nación que aprobando este Decreto de Necesidad y Urgencia, que se va a poner en vigencia en 20 años, están poniendo en riesgo una cantidad de vidas dedicadas a la pesca", subrayaron en un comunicado.

"No hacen falta pericias ni pruebas, solo basta ver el estado de los barcos viejos, hierros y chatarras amarrados al puerto de Mar del Plata. No a la firma del DNU 145/19. No a la firma de 20 años para renovar la flota pesquera. No a la inseguridad laboral en el mar", concluyeron.