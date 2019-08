Un lavadero marplatense se juega la última carta y recurre a la Justicia para frenar el tarifazo

Para evitar el cierre, los responsables del local de 9 de julio al 5600 hicieron una presentación y aguardan definiciones sobre la dramática situación.

La última carta: sin tener respuestas del Gobierno y con un horizonte que sólo parece conducir al cierre de sus puertas, el lavadero industrial que está en el corazón del barrio Sarmiento hizo una presentación a la Justicia Federal para frenar el impacto del tarifazo que ha sacudido su presente económico.

Lo responsables del establecimiento que funciona desde hace más de tres décadas sobre la calle 9 de julio al 5600 llevaron la semana pasada el planteo a las autoridades judiciales junto a Consumidores Argentinos, la organización que preside Sergio Procelli.

"Esto no se trata de un amparo sino de una 'declaración de certeza' para que se le aplique la tarifa para Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes) que es la que corresponde en este caso", aclaró al respecto Procelli, al brindar detalles de la presentación a 0223.

El abogado, además, resaltó el impacto que tendría el fallo en caso de que resulte favorable y se haga lugar al planteo que hacen los propietarios del lavadero. "Si el juez considera que debe aplicarse esta tarifa, entonces tendrá que aplicarse a todos los otros establecimientos que están en la misma situación", afirmó.

A fines de mayo, el comercio era noticia por haber recibido una boleta de $87.733, que recién pudo pagar meses después con un gran esfuerzo: una parte se abonó en efectivo y el monto restante se cumplimentó a través de una tarjeta de crédito.

Sin embargo, en los últimos meses recibieron una factura $87.121, que ya está vencida, y otra de $77.792. "No nos dan respiro, es una locura. Esto no es viable para ningún tipo de negocio. Es un hostigamiento; no se puede trabajar así", había manifestado a este medio Fabiana Rípodas, la propietaria.

"Prácticamente tenemos que cerrar porque no nos dan otra opción", reconoció Rípodas, quien también recordó que hay 8 familias que viven de la actividad del lavadero: "Están todos muy angustiados, preocupados y desesperados por la situación. Todos los días me preguntan si hice algo".