Angustia y desesperación: un lavadero de la ciudad está al borde del cierre por las altas boletas de gas

Cada vez más angustiados y desesperados. Así se encuentran los propietarios del lavadero industrial ubicado en el corazón del barrio Sarmiento, que no tiene respiro por las elevadas boletas de gas que reciben con el paso de los meses y parece estar destinado a una única decisión ante la falta de ayuda de Gobierno: cerrar sus puertas.

A fines de mayo, el comercio que funciona hace 30 años sobre la calle 9 de Julio al 5600 era noticia por haber recibido una boleta de $87.733, que recién se pudo pagar hace pocos días con un gran esfuerzo: una parte se abonó en efectivo y el monto restante se cumplimentó a través de una tarjeta de crédito.

Sin embargo, en los últimos meses recibieron una factura $87.121, que ya está vencida, y otra de $77.792, que tiene fecha de vencimiento este viernes. "No nos dan respiro, es una locura. Esto no es viable para ningún tipo de negocio. Es un hostigamiento; no se puede trabajar así", expresó Fabiana Rípodas, responsable del lugar.

En declaraciones a 0223, la comerciante reconoció que "no puede aguantar mucho más así" y confesó sentirse "totalmente desamparada", ante la falta de ayuda por parte de las autoridades gubernamentales. "Nos reunimos con Tizado (NdeR: Ministro de Producción bonaerense) y Nicolás Zabala, el Subsecretario de PyMes, pero no salió nada de esto y ni siquiera nos devolvieron la categorización de pyme que teníamos y que nos daba un descuento", apuntó.

"Prácticamente tenemos que cerrar porque no nos dan otra opción", reconoció Rípodas, quien también recordó que hay 8 familias que viven de la actividad del lavadero: "Están todos muy angustiados, preocupados y desesperados por la situación. Todos los días me preguntan si hice algo".

A los "tarifazos" en el gas, se suman también las fuertes boletas de la luz: por mes, tienen que abonar un monto aproximado de 28 mil pesos por el servicio. "En todo lo que es servicios nos han castigado demasiado. Creo que todas las PyMes están muy afectadas", lamentó, y concluyó: La verdad que hemos intentado solucionar este tema por muchos lados pero nadie nos da una solución de nada".