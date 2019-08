Leandro Usuna avanzó a la final y va en busca del oro

El surfista marplatense Leandro Usuna avanzó a la final de surf de los Juegos Panamericanos Lima 2019 de tabla corta. En el complejo deportivo Punta Rocas, el Grinch superó al salvadoreño Bryan Pérez y ahora buscará subirse a lo más alto del podio para asegurarse la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En una reñida batería de principio a fin, Lele sumó 16.27 puntos y, contra los 13.70 del salvadoreño, se metió en la instancia final de la competencia. En un final cerrado, Usuna consiguió una ola de 9 puntos que le permitió pasar al frente del marcador y asegurarse un lugar en la batería que coronará al mejor del torneo.

Ahora, desde las 16:52 del domingo, el Grinch buscará su revancha ante el peruano Luca Mesinas, mismo rival que lo eliminó del cuadro principal en la segunda ronda. El ganador del heat final se asegurará su plaza para los próximos Juegos Olímpicos que se realizarán el Toikio, Japón, el año que viene.

En diálogo con 0223, Usuna resaltó toda su alegría por su clasificación a la final. "Es un momento histórico, por primera vez el surf es olímpico. Venimos con el uniforme, algo a lo que el surfista no está acostumbrado". "Estamos muy felices de estar acá, más allá del resultado el momento es lo que más vale", aseguró.

En este contexto, Lele se ilusiona que su nueva conquista sirva de trampolín para la preparación de las futuras generaciones a partir del éxito que tuvo el deporte de las tablas con el público que colmó las gradas de Punta Rocas. "El surf es algo nuevo para muchos, la gente se está enganchando. Con todo el equipo que tenemos los argentinos más chicos tienen el camino marcado. Más allá de todo, a pesar de que uno gane o pierda, lo que importa es que uno se divierta. En la Villa Panamericana están todos hablando de lo bien que le va al surf en estos Juegos Panamericanos".

Ahora, el deportista marplatense, que se consagró campeón del mundo en las mismas olas de Punta Rocas, quedó a un paso de la gloria panamericana. "Me costó bastante arrancar, siempre voy de menos a más. Estaba muy nervioso, si no sufrimos no somos argentinos. Falta una ronda más, vamos por todo", concluyó.

Lele se había asegurado medalla el pasado sábado luego de imponerse ante su compatriota Santiago Muñiz en una épica definición. Esta nueva conquista para la delegación nacional representa la segunfa medalla que obtuvo un representante de Mar del Plata en la actual edición de los Juegos Panamericanos, tras el bronce que obtuvo Ornella Pellizzari.