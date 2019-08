Carlos Arroyo: "Los vecinos saben que no miento"

El intendente municipal, Carlos Arroyo, busca gobernar la ciudad cuatro años más pero, a diferencia de lo que ha pasado con otros dirigentes que intentan revalidarse en el cargo, corre de atrás con boleta corta en una campaña nacional hiperpolarizada.

En este marco, Arroyo pasó por los estudios de 0223 Radio, explicó los motivos por los que quiere seguir al mando del municipio, destacó los logros de su gestión y habló de su vínculo con la gobernadora María Eugenia Vidal, luego de las duras declaraciones de la última semana.

"El problema principal es la falta de trabajo"

El Jefe Comunal no esquivó las preguntas incómodas y reconoció que "la preocupación más importante es la falta de trabajo, seguido de la cuestión económica y la seguridad", aunque advirtió que respecto al último punto lograron "avanzar mucho", con una importante baja de "robos y homicidios".

Arroyo reiteró que "el problema mas acuciante es la falta de trabajo" pero aclaró: "Hemos tomado un montón de medidas, habilitamos muchos lugares que van a dar trabajo, por ejemplo, estuve con un diputado italiano que compró un frigorífico y va a emplear a 250/300 personas y ya hay hay trabajando 120. Estamos hablando de cosas reales". "También tenemos pensada la ampliación de otros frigoríficos que serian 300 empleos mas además de nuestra política para la instrumentación de huertas comunitarias, que están funcionando, y sirve para enseñarle a la gente precarizada a tener su propia quinta", agregó.

El líder de Agrupación Atlántica planteó las complicaciones para gestionar los problemas locales en un contexto difícil a nivel nacional y señaló que "no se pueden resolver todos los problemas de Mar del Plata solo desde la gestión local porque no tenemos capacidad jurídica necesaria para cobrar impuestos como Ganancias, naftas, inmobiliaria, etc". "Yo no tengo la culpa de los problemas macroeconómicos, la recesión y la crisis que hizo que cierren comercios y fabricas", añadió.

¿Por qué un nuevo mandato?

Consultado sobre los motivos por los que los vecinos deberían darle un nuevo mandato, Arroyo dijo que "principalmente porque no miento, y lo saben. No vengo de la política, vengo de la docencia, cargo con 40 años de trabajo en la educación y nunca viví de la política. Estos son motivos mas que importantes".

En ese sentido, criticó a los precandidatos porque "no saben de lo que hablan" y manifestó que "asfaltamos buena parte del Parque Industrial, recibí una ciudad quebrada, se debían entre la deuda contabilizada y la no contabilizada, $1.400 millones".

"La gestión anterior dejó los Polideportivos con cheques sin fondos, así y todo nos capitalizamos. Asfaltamos para 50 años, Mar del Plata está mal en asfalto porque no se invirtió lo suficiente o se hicieron cosas chapuceras", enfatizó. De esta manera, aclaró que "de las 11 mil calles de tierras nosotros logramos tomar control de 2 mil, estamos hablando de millón y medio por calle".

Seguridad

Para Carlos arroyo, los dos puntos altos de gestión fueron las obras del Emvial y la política de seguridad. Asimismo, el jefe comunal ratificó su postura contra la Policía Local porque "el sistema no era operable así como estaba". "La policía local tenia que ser al estilo de los condados de EEUU, con un jefe elegido por el pueblo y con un periodo corto de tiempo pero por sobre todas las cosas, manejada por el municipio".

De todas formas, reconoció que "no fue una mala idea sino que no estoy de acuerdo con la metodología". "No tenían carrera ni el entrenamiento suficiente, yo proponía un entrenamiento de 4 años", precisó.

En este marco, el intendente reiteró que "los operativos de seguridad los armamos nosotros, yo hablo con los jefes y tenemos estadísticas, mapeo, investigadores y gente controlando. Tuvimos un solo homicidio en ocasión de robo en el año y somos los únicos que luchamos contra la muerte en las rutas".

Cuentas pendientes

"Me hubiera gustado más apoyo judicial para algunas cosas, termino ganando pero me desgasta y pierdo tiempo", confesó Arroyo al referirse a la tensa relación que mantuvo con el Concejo Deliberante. También, sostuvo que "muchas de estas cosas se podrían haber saldado con un mejor vínculo pero no se pudo por intereses políticos".

Sobre la relación con el interbloque Cambiemos , Arroyo opinó que "lamentablemente la relación con los concejales fue muy mala, los míos votaron las iniciativas pero el resto no".

Por otro lado, reprochó que "me perdí dos años tratando de recuperar el estado económico de la comuna, debíamos a proveedores y no teníamos plata para la nafta de los patrulleros pero bueno, hago lo que mejor que puedo".

Bonificaciones docentes: "Sé que perdí varios miles de votos"

Los cuatro años de la intendencia de Carlos Arroyo estuvo marcado por una diversidad de conflictos entre la que se destaca la decisión de eliminar el cobro de bonificaciones de los docentes municipales. Si bien el alcalde ratificó su decisión, reconoció que "me gané un problema que me costó varios miles de votos pero no me arrepiento porque yo tengo que hacer lo justo".

En ese punto, recalcó que "hice lo correcto pero lo políticamente inconveniente, lo tenia que hacer porque estaba mal". "La Municipalidad estaba pagando 200 millones adicionales por año y mi obligación es cuidar el dinero de los contribuyentes", explicó.

Por otro lado, calificó el sueldo docente de "paupérrimo, lo digo como docente tengo un auto modelo 2000 y nada más, creo que tienen que cobrar el doble o el triple pero no de cualquier manera" y defendió el polémico decreto en que "no hay ninguna disposición legal que obligue abonar ese plus".

Salud

En materia de salud, Carlos Arroyo reiteró que voluntad de construir un Hospital Municipal y consideró que cuando lo propuse no sabia que la Municipalidad estaba quebrada". Aquí también defendió los logros de gestión y detalló que ·mejoramos 8 centros de salud recuperados nuevos, el Centro de Salud número 1 que es un mini hospital, ya que, tiene tecnología y todo tipo de aparato moderno y tenemos licitada la ampliación del Cema para poner camas de internación y un pequeño quirófano".

No obstante, aseguró que uno de los principales problemas con el que se encuentra es que "no tenemos los médicos que deberíamos porque se van al sector privado debido a los mejores sueldos, por eso no podemos estar en todos los lugares que nos gustaría"

Transporte

En términos de transporte, el intendente municipal manifestó que si se compara el servicio con 10 años atrás, evidentemente hemos mejorado, hay mas servicios porque aumentaron las frecuencias".

En este punto, Arroyo dijo que "en cuanto a la limpieza, está vinculada con las calles de tierra, no es tan fácilmente de evitar". "Si pasas por calle de tierras o subes embarrado, los coches se van a ensuciar", puntualizó.

Por otro lado, propuso "una reforma del transporte", destacó la aplicación "Cuando llega" y denunció que hay pocos inspectores". "No se trata solo del transporte, quiero poder dedicarle más tiempo para perfeccionar al personal municipal y arreglar instalaciones", agregó.

"El voto es secreto"

Por último, Carlos Arroyo habló de si vínculo con Cambiemos y la relación con María Eugenia Vidal y aclaró que "no terminé mi relacion con Cambiemos ni estoy peleado con Vidal, ella hizo mucho por Mar del Plata, nos entregó 8 ambulancias 0KM equipadas y hay que reconocerlo".

El intendente planteó que "voy con la verdad a todos lados, digo lo bueno y lo malo porque quiero a Mar del Plata y me gustaría estar cuatro años más para terminar de hacer un montón de cosas que quiero ver en la ciudad".

Finalmente, ante la pregunta sobre a quien va a votar a nivel nacional y provincia, Arroyo jugó al misterio y respondió "el voto es secreto".