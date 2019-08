Pulti: "Somos los únicos con propuestas concretas"

En la recta final de cara a las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (Paso), Gustavo Pulti, intensificó su campaña para que los vecinos corten boleta y elijan a Acción Marplatense para que vuelva a conducir los destinos de la ciudad. En ese sentido, confía en que "los marplatenses van a elegir con libertad como lo hicieron en 2007 y en otras oportunidades".

El exintendente pasó por los estudios de 0223 Radio y aseguró: "Somos los únicos con propuestas concretas, el resto habla de las generalidades", al tiempo que calificó al gobierno de Carlos Arroyo de "soberbio e ignorante" y dijo que le "hace mal ver el atraso y retroceso en el que se encuentra la ciudad".

Un encuentro con chicas y chicos de 4to y 6to año del Colegio de las Naciones Unidas. Dialogamos de los cinco ejes para priorizar el bienestar de los marplatenses y batanenses. pic.twitter.com/KITC2H7j6p — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) August 7, 2019

La doctrina de la polarización

Pulti considera que "los que hacen militancia de la doctrina de la polarización quieren eximirse de la responsabilidad de proponerles soluciones a los vecinos". "Tenemos que tener confianza en la lucidez del vecino, yo creo que van a votar lo que quieran con absoluta libertad", agregó. En ese sentido, insistió en que "los que quieren la polarización sea la única opción buscan encorsetar a los vecinos".

Por otra parte, destacó que "lo único que los vecinos no quieren es seguir así y merecemos una cuidad que haga cosas y no ponga excusas y se declare comprometido con las necesidades de los vecinos y las empiece a satisfacer con acciones concretas".

De esta manera, el candidato de Acción Marplatense detalló que su fuerza política tiene cinco puntos entre las prioridades de gestión: trabajo, seguridad democrática, salud, educación y cultura. "Vamos a convertir a Mar del Plata en una fabrica de trabajo y tenemos experiencia y equipos de gestión para concertarla".

Asimismo, aseguró que "la gestión es apasionante pero hay que estar en contacto constante con los vecinos, nosotros acumulamos 20.000 cuadras caminadas y los últimos 4 meses hicimos 4 kilómetros charlando con los vecinos sin protocolo y sin séquito". "Somos el único partido que hizo campaña con propuestas bien concretas y caminado por la calle sin aparatos", enfatizó.

Vecinas y vecinos que quieren un futuro mejor, una Mar del Plata y Batán activas.

Esta dignidad también construye. #CortáBoleta pic.twitter.com/N66iXJaRvx — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) August 5, 2019

Problemas estructurales

Durante el reportaje, Gustavo Pulti analizó los problemas estructurales de la ciudad, las coincidencias de todos los espacios en el diagnóstico y las dificultades que tuvo durante su paso por la intendencia para abordarlos.

En esa línea, manifestó que "los candidatos no están para hacer diagnósticos sino para decir que van a hacer y como, para describir lo que pasa está la gente".

Acto seguido, enumeró que durante su gobierno "empezamos nuestra gestión con 34 empresas en el Parque Industrial y terminamos con 54, llevamos empresas de distintos tipos y apoyamos otras que estaban como Pepsico que pasó de 70 a 700 empleados con una inversión de 50 millones de dolares, vino QM y a Zanella la trajimos como quien trae un bebé al mundo".

Sobre la crisis de Zanella, el líder de Acción Marplantese dijo que "la trajimos, acompañamos y hubiésemos defendido si hubieramos estado en el gobierno". "No hubo ni una sola voz del gobierno ni de la oposición para defenderla, nadie se hizo cargo porque traer industrias es difícil, dejarlas morir es una tontera", reprochó.

Luego, continuó con la defensa de su gestión pidió "volver a capacitar en oficios en los barrios, nosotros potenciamos el Programa de Educación Barrial (Peba) de Elio Aprile de 600 horas la llevamos a 1900, ahora esta en 300". "Lanzamos la economía del conocimiento, pero la interrumpieron, todos los dais usamos más tecnología, ya que, producir software es generar trabajo pero este gobierno interrumpió la construcción del Parque Informático", añadió.

Ante la pregunta de si es posible generar trabajo en un contexto de recesión nacional, Pulti respondió que "nosotros somos los reprobables de nuestro destino y si tenemos un contexto recesión tenemos que ir a la Casa Rosada y hablar con el presidente como haría el gobernador de Mendoza si se cae los viñedos o el de Misiones si hay problemas con la yerba". "Hay que hacerlo con actitud, solvencia, aplomo y cintura política".

Finalmente, el ex jefe comunal habló de la crisis social que podría heredar y prometió que "vamos a llevar a cabo planes de asistencia alimentaria que necesiten los vecinos, actualizar la tarjeta alimentaria que nosotros la creamos para que no haya nadie con hambre pero esto no tiene que hacernos confundir entre lo inmediato con lo estratégico porque el hambre es la fiebre que manifiesta la crisis y hay que resolver la fiebre atacando las causas y eso se lograr generando empleo".

De nuevo en Batán. Los batanenses cortan boleta. Abriremos el nuevo Centro de Salud y Batán elegirá su delegado. Nora Reynoso, nuestra candidata batanense a Concejal, une voluntades e impulsa Batán Mujer. #CortáBoleta pic.twitter.com/YV1S5u6IUk — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) August 5, 2019

"Hubo mucha distancia entre el gobierno y el puerto"

Una de las principales propuestas es crear la Secretaria de Puerto para reforzar la relación con el sector y reactivarlo. En ese contexto, denunció que "ha habido demasiada distancia entre el puerto y el gobierno de Mar del Plata".

"Yo siempre apoyé el puerto, acompañé a los trabajadores y a las empresas, por eso en el gabinete del próximo gobierno el sector estará sentado para atender relaciones especificas", aclaró.

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de la existencia de petróleo y gas en nuestras cosas y planteó que "tenemos que pensar lo que vamos hacer y la secretaría debe estar activa para cuando empiece a extraerse lleguen las embarcaciones" y resaltó que "también hay que aprovechar el lado turístico del puerto".

La vuelta de la Policía Local y el Hospital Municipal

La Policía Local es una de los logros enumerados por Gustavo Pulti quien prometió que "vamos a volver a la conducción estratégica de la seguridad por parte del gobierno municipal".

A su vez, confirmó que "volverá la Escuela Municipal de Seguridad, la Central de Monitoreo, el Centro de Análisis Estratégico del Delito" y señaló que "hay que recomponer esa estructura". "Queremos que cuando venga otro gobierno, pueda continuarlo porque lo importante siempre es mantener lo bueno y superarlo pero nunca ir para atrás y este gobierno retrocedió".

Asimismo, Pulti reafirmó que su intención de construir un Hospital Municipal y resaltó que "tuvimos un Cema primer resonador de la ciudad, un tomografo, torre de endoscopia y un robot que realiza 350 análisis clínicos por hora para después tener un Hospital". "Hablamos de cosas concretas, porque conocemos, estamos preparados y aprendimos de nuestros errores. "Algunos van a los barrios con Gps, yo voy con los ojos vendados". ironizó.

Las críticas de Arroyo y el voto en nación y provincia

Cuando el intendente Carlos Arroyo vino a los estudios de 0223 Radio dijo que había recibido una ciudad quebrada. Pulti le contestó con dureza al decir que "Arroyo se ahoga en un vaso de agua" y consideró que "no estaban preparados para gobernar la ciudad, no sabían de que se trataba y eso quedó a la vista".

Todas las obras que se hizo en nuestro gobierno son tangibles, se pueden tocar. cuando querés tocar las cosas de esta época te hundís en el vacío, yo propongo un gobierno sin excusas", aseveró.

Por último, consultado por a quien votará en la boleta nacional y provincial, Pulti dijo: "Voy a votar por la defensa de los derechos sociales, la inversión, el mercado interno y los trabajadores, no milito en ningún frente político porque no nos dejaron entrar y quiero que se hagan cargo los que se tienen que hacer cargo y se hagan responsables de no haber querido formar un frente".

"Acción Marplatense está muy cerca de ganar las elecciones a pesar de que algunos tomaron decisión de expulsar, nosotros decidimos sumar miles de voluntades para ganar", culminó.