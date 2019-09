Balnearios: advierten grandes dificultades para cumplir con la prohibición de plásticos

Concesionarios afirmaron que no hay cubiertos descartables que no sean de otro material. Y ante el poco stock, advirtieron por los elevados costos.

Referentes de la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra) anticiparon que habrá grandes dificultades para cumplir con la prohibición de plásticos en las playas que decretó el Intendente Carlos Arroyo a mediados de abril y pidieron que la implementación de la medida sea "progresiva" y no "de golpe".

Mientras se piensan las tarifas que se fijarán para lo que se conoce como la "preventa del verano", los empresarios del sector también deben ocupar su tiempo por esta fecha en un análisis que no habían hecho en ninguna otra temporada: el reemplazo de materiales plásticos para proteger el medio ambiente.

Desde Cebra confirmaron que ya hicieron averiguaciones que no dieron resultados satisfactorios y, ante la duda sobre si es será posible cumplir la normativa del jefe comunal en su totalidad, surge el planteo de rever las características de la disposición que se conoció el 15 de abril.

"Estuvimos hablando con gente de las emprsas que venden en Mar del Plata esos productos descartables y tanto los vasos y los platos hechos de ese material de cartón que se puede reutilizar son caros", afirmó Esteban Ramos, el titular de la entidad que nuclea a los concesionarios de la ciudad.

Inclusive, el referente del sector aseguró que el mes pasado "no había stock" en la ciudad de esta clase de productos. "Hay que ir viendo porque esta vez muchos de estos productos se van a encarecer grandemente", alertó, en declaraciones a 0223.

Las dificultades que se advierten no sólo están ligadas con los costos sino con la accesibilidad: Ramos dijo que en el distrito "no hay cubiertos descartables que no sean de plástico". "Esperamos que las casas proveedoras puedan otorgar materiales compatibles a la ordenanza pero sin encarecer demasiado", comentó.

"Tendríamos que ver cómo podemos ir haciendo algo progresivo a futuro y no todo de golpe como se está planteando. Hay que tratar de charlar con las autoridades para que el cumplimiento de la ordenanza se haga más adelante", instó el empresario.

El decreto

Por decreto, Arroyo había resuelto prohibir la utilización de sorbetes, vasos, plásticos y/o cubiertos plásticos en todo el sector costero, incluyendo a cada una de las Unidades Turísticas Fiscales administradas por el municipio así como a las concesiones otorgadas por otros niveles jurisdiccionales y a los balnearios privados del distrito.

El decreto establece que estos elementos plásticos deberán ser reemplazados por objetos fabricados en papel, con las protecciones necesarias, en cartón o eventualmente en vidrio o metal.

A través de la normativa, también se facultó al Ente Municipales de Turismo (EMTuR) a instrumentar programas de coordinación y gestión conjunta para abordar la problemática de la basura en la franja costera, merced de la conformación de equipos de trabajo que reconozcan la representación de varios organismos.