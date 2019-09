El clásico de La Perla, en una Zona Campeonato que busca más clasificados

Se juega la decimotercera fecha del fútbol marplatense. Deportivo Norte e Independiente es el cruce destacado.

Sábado de disputa de la decimotercera fecha de la Zona Campeonato del fútbol de Mar del Plata, con siete encuentros que tendrán muchos agregados y que, por el contexto de cada uno de los equipos, tendrá vital importancia para llegar con la mayor cantidad de posibilidades posibles a la última jornada.

El clásico de La Perla se lleva mucha de la atención: Deportivo Norte e Independiente jugarán a las 15 en el predio "aurinegro" de la ruta 2. el local, golpeado y muy lejos de los buenos resultados obtenidos en el inicio de la segunda fase, intentará dar el golpe tal cual lo hizo en playoffs el año pasado y de este modo volver a meterse en puestos de clasificación. El “Rojo”, en tanto, aspira a meterse entre los tres primeros para lo cual será fundamental ganar y esperar un guiño de San Lorenzo ante Círculo Deportivo.

Justamente en el “Juan Montoya”, el "rojinegro" vuelve a competir tras cumplir con su fecha libre y tendrá enfrente nada más y nada menos que al "Papero" que no afloja pese a su doble competencia y se coloca en el último escalafón del podio.

En Once Unidos, los de Luis Nicoletti y San José protagonizarán un lindo duelo pero con distintas necesidadades. El Verdiblanco, con 17 puntos, apunta a quedar lo más arriba posible para definir los playoffs de local. Enfrente, la aspiración de los dirigidos por Javier D’Archivio es una sola: mantenerse por encima de la decimotercera colocación para seguir compitiendo.

En el “Carlos De Los Reyes”, Al Ver Verás recibirá a Alvarado desde las 14. Ambos con un colchón de puntos importante logrado en la primera mitad del certamen, miran de reojo a lo que suceda abajo para no caer de más y quedarse con alguna de las plazas que avanzan a octavos directo.

En Cadetes, el "Tricolor", último en la tabla y muy comprometido, se las verá con Nación, el campeón vigente que si gana se asegurará la clasificación a Cuartos de Final de manera directa.

El que ya consiguió ese pasaje es Kimberley y que recibirá en el “José Alberto Valle” a River que comenzó esta instancia con puntaje ideal en las cuatro primeras fechas pero que luego de quedar libre no volvió a encontrar regularidad en cuanto a los resultados.

Finalmente, Colegiales mudará su localía al “Pichi Fullaondo” de Atlético Mar del Plata para hacer las veces de local contra Talleres. Los balcarceños han transitado las jornadas anteriores con cierta irregularidad pero demostrando variantes ofensivas interesantes que tendrán que aparecer en su máximo esplendor para superar la fortaleza de los de Juan Manuel Vuoso que aún sueñan con el podio.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Cancha: Once Unidos

15hs, Once Unidos vs San José (Mella, Mayer y Romero)

Cancha: San Lorenzo

15hs, San Lorenzo vs Círculo Deportivo (Orellana, Gerez y Chávez)

Cancha: Deportivo Norte

15hs, Deportivo Norte vs Independiente (Sanz, Debrina y Avero)

Cancha: Al Ver Verás

14hs, Al Ver Verás vs Alvarado (Mustafá, Mele y Núñez)

Cancha: Cadetes

13hs, Cadetes vs Nación (Campagnoli, Rodas y Álvarez)

Cancha: Mar del Plata

15hs, Colegiales vs Talleres (Araujo, Baquero y Carmona)

Cancha: Kimberley

15hs, Kimberley vs River (Nuesch, Lunegro y Arrendazzi)

Libre: San Isidro

Posiciones:

1) Kimberley 28 puntos, 2) Nación 25; 3) Círculo 22; 4) Independiente 19; 5) Talleres 19; 6) San Lorenzo 18; 7) Once Unidos 17; 8) River 15; 9) Al Ver Verás 13; 11) Alvarado 12; 12) San José 11; 13) San Isidro 10, 14) Deportivo Norte 9; 15) Cadetes 7