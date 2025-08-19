"Lo tenemos secuestrado": les robraron el auto y recibieron un llamado extorsivo a la madrugada

Un delincuente que merodeaba por el barrio Bernardino Rivadavia el lunes por la noche se robó el auto que un hombre había dejado en doble fila cuando bajó a retirar comida de un reconocido local dedicado a la venta de picadas y sándwiches gourmet. La secuencia fue captada por una cámara de seguridad.

En las imágenes a las que accedió 0223 se puede ver el momento en el que el ladrón, que acababa de bajar de un colectivo en la zona de Juan B. Justo y Héctor Jara a las 22, se encontró con el Renault Fluence bordó en marcha con las balizas encendidas y confirmó lo que presumía: sin su conductor, la puerta se encontraba abierta.

Después de monitorear la zona e intercambiar unas palabras con un cuidacoches de la cuadra, el sujeto se acercó, abrió la puerta y tomó el control del rodado para escapar.

La víctima, un hombre de 33 años, había descendido hacía instantes para retirar comida de un local de venta de fiambres y cuando observó que un desconocido se subía a su auto salió corriendo pero no pudo detenerlo: ante su atónita mirada, el delincuente se fue en su Renault Fluence dominio KZT 604.

La secuencia no terminó allí. El padre del damnificado recibió un llamado extorsivo este martes por la madrugada en el que un grupo de delincuentes aseguraba tener secuestrado a un miembro de la familia, por lo que la creen que los delincuentes recabaron datos con la documentación que había en el interior.

La denuncia fue radicada en la comisaría decimosexta, con jurisdicción en la zona.