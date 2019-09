Crimen en la puerta del boliche: pidieron entre 8 y 23 años de prisión para los autores

La fiscalía y el particular damnificado pidieron una pena más alta para el partícipe necesario que para el autor. La sentencia se conocerá la próxima semana.

Más de un mes después de que un jurado popular hallara culpables a “Droopy” Martínez y a su padre Jorge Ariel Martínez por el asesinato de Carlos Ibarra, se realizaron en los alegatos en la audiencia de cesura en el Tribunal Oral en lo Criminal 2. Una de las singularidades es que tanto la fiscalía como el representante del particular damnificado pidieron una pena mayor para el partícipe necesario al considerar que tenía la obligación de hacer razonar a su hijo y evitar la confrontación.

El fiscal Guillermo Nicora solicitó para Jorge Daniel Martínez una pena de 14 años de prisión y de 15 para su padre. El mismo temperamento tomó el abogado Rubén Fernández, aunque su pedido estuvo más cerca del máximo previsto por la ley: el representante del particular damnificado solicitó que se impongan penas de 21 años para el homicida y de 23 para su padre.

Nicora planteó como agravante la motivación que a su entender tuvieron padre e hijo para regresar al boliche Tequila en la ciudad de Comandante Nicanor Otamendi y atacar a Ibarra. “La responsabilidad del padre es mayor porque no había participado de discusión alguna, no estaba alcoholizado, no tenía la sangre caliente y tendría que haber parado la mano de su hijo y no llevarlo a tomar venganza”, señaló ante el juez Roberto Falcone.

“Fueron a buscar venganza como una manera de reivindicar el orgullo de macho herido tras una pelea previa, un motivo absolutamente banal”, concluyó.

A su turno y tras enumerar una serie de circunstancias atenuantes, el abogado defensor Martín Bernat pidió ocho años de prisión -el mínimo previsto por la ley- para Jorge Ariel Martínez y de nueve para “Droopy”. La sentencia se conocerá el próximo viernes.