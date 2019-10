Desempleo: "No se ve creación de puestos de trabajo dignos"

El Grupo de Estudios de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas analizó el último informe del Indec sobre el mercado de trabajo. ¿Por qué siempre la ciudad está a la cabeza del ranking?.

Eugenio Actis Di Pasquale, docente investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es el Director del Grupo de Estudios de Trabajo de la de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Especialista en analizar los datos del mercado de trabajo, dialogó con el programa Mar del Plata PM de 0223 radio para trazar un detalle de las recientes estadísticas brindadas por el Indec.

Consultado en primera instancia sobre las últimas cifras que ubican nuevamente a General Pueyrredon en los primeros lugares con mayor desocupación del país, Di Pasquale confirmó que “con la evolución que viene dándose desde mediados de 2018 y el último resultado del primer trimestre de este 2019, era esperable el deteriorio en el mercado del trabajo”.

“Cuando uno hace la comparación con igual trimestre del 2018, tenemos un salto muy grande en la tasa de desocupación, pero el segundo trimestre del 2018 tuvo la particularidad de haber sido virtualmente muy positivo, porque en realidad no se explicaron los resultados que se dieron en ese período, de acuerdo a las tendencias y de acuerdo al nivel total del aglomerado, Mar del Plata dio todo excelente. Habrá habido problemas con las muestras, no se supo bien lo que pasó, pero se sabía que con cualquier resultado en 2019 el deterioro iba a ser mayor”, aclaró el especialista.

Menos “changas”

Entre los datos destacados para Di Pasquale figura la caída del trabajo por cuenta propia. “Hay un descenso muy fuerte en ese rubro, que había crecido a mediados de 2017”, explicó.

“La gente ante la caída de ingresos en el hogar, salía a realizar cualquier actividad para complementar. Ahora lo que pasó es que con la caída general de la actividad, la caída del nivel adquisitivo y de los salarios, esos trabajos de cuenta propia no se pudieron sostener. Entonces son los que estarían pasando a la situación de no trabajar y buscar trabajo”, detalló.

En esa línea, el investigador agregó: “A su vez, la caída en el empleo no fue tanta porque creció en alrededor de 8.000 personas los asalariados en negro, que trabajan en relación de dependencia pero no registrados. No estamos viendo creación de puestos de trabajo dignos”, aclaró.

Las interpretaciones sobre la desocupación

Para Di Pasquale, “siempre hay una doble interpretación de lo que sucede con la desocupación”. Los eternos debates en torno a los números que suelen diferir en el foco de análisis según los gobernadores de turno, tienen para este especialista una explicación.

“Está el efecto del trabajador alentado y el efecto del trabajador adicional. El efecto del trabajador alentado era el que estaba desalentado y había dejado de buscar trabajo, y ve que la situación económica está muy bien y sale a buscar trabajo. Esa era la versión oficial de los 90 sobre porque crecía la desocupación. Lo que sucedía en realidad es lo que pasa ahora, que es el efecto del trabajador adicional: un miembro del hogar que no venía trabajando, ya sea principalmente los jóvenes o mujeres de entre 30 y 64 años, salen al mercado a buscar trabajo para compensar la caída de ingresos. El efecto es ese, que se puede ver en el incremento de la tasa de empleo, o en el crecimiento de la tasa de desocupación”, detalló.

¿Por qué siempre Mar del Plata?

Según este investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Sociales, General Pueyrredon tiene una problemática eterna. Con foco en las estadísticas de los segundos trimestres de cada año, la secuencia es clara.

“Si nos referimos a ese período de abril-mayo-junio, Mar del Plata entre 2010 y 2015 tuvo siempre tasas de desocupación por debajo del 10%. Eso era porque estaba en línea con lo que sucedía en el país, donde las tasas eran mucho más bajas. Lo que sucedía es que igual siempre estaba a la cabeza del ranking en el país”, recordó Di Pasquale.

Al respecto de la pregunta que miles de personas se hacen, vinculada a la ubicación siempre destacada del distrito en las cifras negativas de desocupación nacional, el referente del grupo de trabajo de la facultad explicó: “Mar del Plata tiene todavía una estacionalidad muy grande. Las actividades productivas están ligadas al servicio y a la temporada estival. Mientras la ciudad no tenga una continuidad en todo el año de esas actividades, la tasa de desocupación va a tener esos picos durante el período de invierno”, sentenció.

Entre otro de los motivos, Di Pasquale agregó: “Luego hay cuestiones relacionadas con lo que pasa también en los grandes conglomerados urbanos, como Gran Córdoba, Gran Rosario y Gran Buenos Aires, que de hecho muchas veces comparten el podio con General Pueyrredon. Ahí se combinan las particularidades de Mar del Plata y de las cuestiones ligadas a ese tipo de grandes aglomerados urbanos”.