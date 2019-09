Violento asalto a una maestra en la puerta de la escuela

Fue abordada por dos jóvenes en la Escuela 47 del Barrio San Martín. Uno de ellos estaba armado y le pegó en la cara a la maestra. Antes habían barreteado el auto de otra docente.

Paula llegó a la Escuela Secundaria 47 del Barrio General San Martín para dar clases. Estacionó su auto y antes de bajar un chico se acercó a pedirle plata. Le dio 15 pesos y bajó con sus elementos para dar clases. En ese momento, otro joven armado la sorprendió, la golpeó y le robó la cartera.

La comunidad educativa de la escuela está aterrorizada. No es la primera vez que se produce un hecho de inseguridad, pero sí es la primera vez que golpean a una docente.

Luego descubrieron que minutos antes los dos mismos jóvenes habían destrozado el auto de otra maestra, mientras intentaban abrir las puertas con una barreta.

Rosana Moreno, directora del establecimiento, contó en diálogo con 0223 Radio la impotencia con la que vivieron lo sucedido. Especialmente, por la falta de respuesta del puesto de Prefectura que está a 150 metros y de los operadores del COM que vieron cuando los jóvenes abrían el auto y no dieron aviso al 911. “Si todos cumplían con su rol a Paula no le pegaban”, reflexionó.

La docente llegó cerca de las 10 de la mañana a la escuela. El joven armado se le acercó y le dijo: “Quedate tranquila y dame la cartera”. Se produjo un forcejeo y el delincuente le pegó un culatazo en la cara. Con la cartera y la campera, los dos jóvenes huyeron.

“Paula es una persona que siempre está alegre y entró blanca como un papel”, relató Moreno.

La directora fue a hablar con los prefectos que están en el puesto a 150 metros del establecimiento y se encontró con respuestas evasivas. Lo peor fue cuando volvía a la escuela: descubrieron que el auto de una profesora de matemática había sido forzado con una barreta en ambas puertas.

“Le pegaron a una compañera y le reventaron el auto a otra”, resumió la directora del establecimiento.