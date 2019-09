Crimen de la portera: “Me da indignación que le das plata o te matan”

La expareja de Mirta Zabalegui habló con la prensa minutos después de enterarse de la muerte de la mujer. “Ella estaba jubilada pero trabajaba igual para ayudar a su hija” contó.

Un trágico episodio tuvo lugar este viernes en el microcentro de Mar del Plata con el hallazgo sin vida de Mirta Graciela Zabalegui, encargada de un edificio de la zona de calles Bolívar y Corrientes.

Minutos después de conocida la noticia, habló con la prensa quien fue su pareja hasta hace algunos años, Felipe Campusano, que aseguró tener “buena relación” con la mujer y mostró su tristeza por lo sucedido.

“Me da indignación porque ella estaba jubilada pero trabajaba igual para ayudar a su hija y me da indignación porque, o les das plata, o te matan” expresó el hombre.

Campusano reconoció de todos modos no saber si se había tratado de un robo. “No sé, no entré, pero algo pasó. Ella estaba adentro, entró con alguien. No sé como sucedió. Me avisó mi hija de lo que pasó y vine para acá”, esgrimió.

“Ahora a los jubilados y jubiladas, no es que les pegan una paliza, directamente los matan. Y después les dan una condena corta. Tiene que ser perpetua”, exclamó la expareja de la víctima, que confirmó que Zabalegui trabajaba en ese edificio desde hace 20 años.

De acuerdo a la confirmación que la fiscalía le brindó a 0223, hay registros de violencia dentro del departamento. “Todo estaba revuelto”, afirmó el representante del MPF.